Moreno: un jubilado mató de un escopetazo a un ladrón que le robó a su nieto y los vecinos intentaron linchar a los cómplices

Eran casi las cuatro de la tarde en el barrio 23 de Diciembre, de la localidad de Cuartel V, partido de Moreno , cuando tres ladrones irrumpieron en un comercio mayorista de bebidas, donde se metieron a los tiros para asustar a los empleados y robarles la recaudación.

Todo ocurrió este lunes 14 de septiembre en la esquina de Juramento y Patrias Argentinas.

Uno de los vecinos logró ver cómo se metían los ladrones y avisó al abuelo del dueño del negocio, que vive a unas pocas casas de distancia y fue identificado como Lorenzo Rivero, de 81 años.

El jubilado salió con su escopeta, fue hasta el local y empezó a disparar contra los asaltantes mientras escapaban.

Rivero logró impactarle un escopetazo en la cabeza a uno de los tres ladrones, de nombre Nahuel, quien murió en el acto .

En el tiroteo, el jubilado recibió al menos un tiro en el pecho. Fue cargado por su familia en un auto y lo trasladaron de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado a unos diez kilómetros del lugar. Allí fue operado y, según indicó la Policía, su estado era reservado.

Rodrigo Insfrán (41), el nieto de Rivero que se encontraba atendiendo el local al momento del robo, recibió un disparo en la mano derecha. Además, una bala le rozó la cabeza.

Alertados por los disparos, los vecinos salieron de sus casas y lograron capturar a los otros dos cómplices, a quienes golpearon y desnudaron hasta que llegó finalmente la Policía.

"No podemos salir a la calle por estas ratas, no podemos ni salir a laburar ", le gritaban los vecinos a uno de los asaltantes mientras permanecía en el suelo. Al otro lo golpearon varias veces en la cara, según quedó grabado en unos videos que filmaron los vecinos.

De acuerdo a Primer Plano Online , los dos ladrones detenidos fueron identificados como Aníbal Rivero (45) y Hugo Alberto Coronel Romero (48).

En el lugar del tiroteo, los oficiales pudieron encontrar tres armas de fuego: la escopeta de Rivero, un revólver calibre .38 con seis balas y un calibre .22 que se encontraba en posesión del ladrón que murió.

La causa está a cargo del fiscal Martín Borgnia, de la UFI N° 4 de Moreno y fue caratulada como "homicidio criminis causa en grado de tentativa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa".

Fuente: Clarín