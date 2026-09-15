L-Gante otra vez en la mira de la Justicia: ¿podría volver a la cárcel?

Un terreno y una denuncia por usurpación fueron el inicio de un conflicto que terminó con el músico Elián Valenzuela (26) otra vez involucrado en una causa judicial por amenazas .

L-Gante ya había atravesado un juicio (en octubre de 2024) en el que fue absuelto por privación ilegítima de la libertad pero condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas y daños.

Pero, luego de esta denuncia ¿puede volver a ser detenido?

Este lunes la fiscalía N° 10 de General Rodríguez ordenó una serie de allanamientos tras la denuncia de una mujer por un presunto episodio de amenazas y violencia.

Uno de los objetivos fue la casa de Elián Valenzuela en el barrio privado Terravista, en General Rodríguez, también la casa de Elías Cruceño y de Aarón Del Médico , ambos amigos de L-Gante, en el Barrio Bicentenario.

Buscaban armas y teléfonos. No encontraron ningún arma, pero sí le secuestraron los celulares . Además, de acuerdo a lo que confirmaron fuentes del caso, se los notificó de la formación de causa "por los delitos de amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y violación de domicilio ".

En la investigación interviene la DDI de Moreno General Rodríguez y la Jefatura Departamental de ese distrito de la Policía bonaerense.

La fiscal Florencia Toscano intervino tras una denuncia por dos hechos, uno de ellos ocurrido el 29 de agosto y el otro, días antes.

Fuentes policiales indicaron a Clarín que la denuncia fue realizada por una "vecina de 23 años, quien refirió que inicialmente fue intimidada por un sujeto apodado 'El Oso', tío del músico, para que abandonara la vivienda bajo la advertencia de que la obligaría La Mafilia ", tal como llaman al grupo de amigos de L-Gante vinculados a otros hechos conflictivos en la zona.

Siempre de acuerdo a la denuncia, L-Gante se presentó en esa casa de la calle 25 de Octubre, en General Rodríguez, arriba de una "camioneta negra junto a unas diez personas , irrumpiendo en el patio del inmueble tras abrir el portón para amedrentar a los moradores con armas de fuego".

Luego, de acuerdo a esa versión, L-Gante se fue al volante y "uno de sus acompañantes volvió a exhibir un arma desde la ventanilla".

"A través del análisis de cámaras de seguridad y tareas de campo, individualizaron los vehículos, a los involucrados y tres inmuebles vinculados a la maniobra", indicaron.

En videos que se difundieron se puede escuchar a "Mica", la denunciante, gritar: "Tenés un bebé... vas a caer en cana, gato".

Lo cierto es que, de acuerdo a la explicación de la familia del músico, hay una causa presentada en la fiscalía N° 7 de Moreno vinculada a la usurpación propiedad de una tía de L-Gante .

"Yo le dije a esta gente que usurparon la casa y que se tenían que ir. Le dije a un muchacho y después vinieron tres mujeres, me atacaron en la esquina. Yo les hablé bien, los vecinos me avisaron que se me estaban metiendo", contó Fabián, el tío de L-Gante, apodado como "El Oso" en la denuncia, en diálogo con TN .

"Hicieron una denuncia, dicen que los amenacé con gente de 'La Mafilia'. Era la casa de un pariente, mi prima, que vive en Ituzaingó y usa esta casa para los fines de semana. Salieron tres mujeres, entonces yo me callé la boca y me fui. No uso arma, no sirve eso, nunca, jamás ", dijo Fabián, el tío de L-Gante, apodado como "El Oso" en la denuncia.

Además negó que L-Gante hubiera ido con él ni que hubiera entrado en la propiedad. "Ahí están, está en la fiscalía, siguen ahí como si fueran dueños ", lamentó el hombre respecto de la causa sobre la usurpación que sigue en paralelo a la de amenazas.

Fuentes de la causa indicaron a Clarín que esa causa de usurpación sería "el origen de este conflicto" que habría terminado en un intento de desalojo sin esperar el avance de la Justicia.

Claudia Valenzuela, la mamá de Elián, dijo a Pasó en América (América TV) : “Esto viene de una denuncia de una usurpadora de terrenos familiares. Si vos decís el nombre de ella en el barrio, hay prontuario policial”, aseguró en relación a la denunciante.

Además, detalló: “La casa y los terrenos son de mi tía y de mi prima. Están alrededor de la casa de mi mamá. Hace más de 80 o 90 años. Ella entró con otras personas, no sola. Están ahí hace unos 20 días. Se hizo la denuncia, hubo una audiencia y ellos no se presentaron en la fiscalía”.

Claudio Scapolán es ex fiscal y abogado defensor de Elián Valenzuela. Había reaparecido en 2024 como asesor de Luciano Locatelli, el abogado del músico. A Scapolán lo destituyó un jurado de enjuiciamiento , acusado de liderar una banda que, con ayuda de policías, realizaba operativos y extorsionaba a personas en causas vinculadas con el narcotráfico .

Respecto de esta causa, explicó a Clarín la versión de su defendido: "Elián no va al lugar por este hecho, sino que va a la casa de la abuela que queda a la vuelta. Cuando pasaba, ve que hay gente en la casa de la tía y va a ver qué pasaba. Cuando se acerca, aparece un hombre a quien él conoce", relató el abogado.

Luego, siempre según la versión de L-Gante, "ni siquiera entró, se encontró con el marido de la denunciante y le dijo '¿qué hacés acá?' Y el flaco le responde que están viviendo ahí hace un tiempo".

"Es en ese momento en el que Elián le dice que se tienen que ir porque esa casa es de su tía. Y se va a lo de la abuela, no ingresa ni intercede. Se fue. Dice que estaba con uno de los chicos allanados, pero que el otro ni estaba. Solo les secuestraron los teléfonos, no había ningún elemento en la casa, no había armas, nada", indicó Scapolán.

Valenzuela recibió una condena de tres años de prisión en suspenso el 28 de octubre de 2024 en una causa por amenazas y daño en otro conflicto que también vinculaba a "La Mafilia" ; un grupo de personas de Moreno que se autodenominan de esta manera y que serían amigos de la infancia del cantante de RKT.

"La condena no está firme. En tanto eso no ocurra, no interviene en esta otra causa. La Cámara de Casación le redujo la pena a dos años aceptando algunos de nuestros planteos y rechazando otros, por eso decidimos recurrir ante la Corte", explicó Scapolán respecto de ese proceso.

En esa causa, Valenzuela pasó tres meses detenido porque la acusación incluyó una imputación por privación ilegal de la libertad, hecho por el cual finalmente resultó absuelto.

Al momento, y de acuerdo a las fuentes consultadas, no habría motivos para que vuelvan a ordenar la detención en ninguna de las dos causas, principalmente porque no encontraron armas ni elementos que -al momento- agraven la acusación.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín