Brutal crimen de una anciana de 86 años en Rosario: la hallaron con una bolsa de consorcio en la cabeza

Una jubilada de 86 años fue asesinada a golpes en Rosario en el marco de un robo, según los primeros reportes. Ocurrió en el barrio Ludueña, en el noroeste de la ciudad y la encontraron con una bolsa de consorcio en la cabeza.

La víctima fue identificada como Clorinda Medina y su cuerpo fue encontrado el lunes en su vivienda ubicada en la calle Minetti al 5800. Quien halló a la señora fue un familiar, quien viajó desde Romang (una ciudad ubicada en el norte de la provincia de Santa Fe) hasta Rosario ante la falta de respuesta de la anciana a su teléfono desde hacía varios días.

Allegados a la víctima llamaron a un cerrajero para tratar de ingresar a la vivienda para ver qué ocurría, en el marco de la falta de respuestas. En el interín, las autoridades fueron alertadas y agentes del Comando Radioeléctrico detectaron que una puerta lateral de la propiedad no estaba cerrada con llave.

Fue por allí que ingresaron y encontraron un escenario compatible con un robo: había objetos corridos de lugar y distintos sectores de la casa revueltos.

La fiscal de la causa, Carla Ranciari, indicó que el cuerpo de Medina tiene varios golpes. "Hay mucha sangre en la escena. Se revisa el cuerpo para saber la causa de la muerte. Hay evidencia de que fue una muerte violenta por cómo está la casa”, aseguró la representante del Ministerio Público en diálogo con El Tres .

“Los vecinos dijeron que hace varios días que no la ven. Desde el miércoles o el jueves que no se la volvió a ver. La cabeza la tenía tapada por una bolsa de consorcio. La casa está toda revuelta, quisieron llevarse elementos”, concluyó.

Según indicaron Rosario 3 y La Capital , un hombre fue demorado en las últimas horas por el femicidio de la anciana y se espera que la fiscal decida sobre su situación judicial.

Ocurrió por la noche, después de una prueba de luminol. Había sido señalado por varios testigos como una persona en situación de calle que acude a un presunto aguantadero que está situado frente a la propiedad de Medina.

Fuente: Clarín