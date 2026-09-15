“Mami, me pegaron”: un nene de 7 años murió baleado en Mendoza durante un ataque a tiros contra su hermano y hay un detenido

Tenía apenas 7 años y quedó atrapado en un tiroteo. Leonel Santino Ortiz murió después de recibir un disparo durante un brutal ataque contra su familia en Las Heras , Gran Mendoza. La principal hipótesis sostiene que los atacantes habían ido a buscar a un hermano mayor por un conflicto iniciado horas antes. Cerca del mediodía se supo que la policía local detuvo a una persona, a la que habrían identificado como el autor de los disparos .

Trascendió que se trata de un hombre de 49 años, con antecedentes policiales y judiciales, que había sido identificado durante la madrugada y pudo ser detenido varias horas después.

La investigación por el crimen de Leonel, el lunes por la noche en Las Heras, comenzó a revelar una trama de venganza contra su familia. "No alcanzó a esconderse de las balas", dijo este miércoles por la mañana María Cristina Ortiz, la madre de Leonel, y relató las últimas palabras del nene: "Mami, me pegaron".

Dos hermanos mayores de Leonel también sufrieron heridas de bala durante el ataque. Están internados.

Lo que inicialmente apareció como una violenta balacera en el interior de su precaria casa en Villa Junín es investigado ahora, como una represalia dirigida contra los hermanos mayores del nene.

El ataque ocurrió alrededor de las 21.16 del lunes, cuando hombres armados llegaron hasta una vivienda del asentamiento Villa Junín, en las inmediaciones del barrio Democracia, en el populoso municipio de La Heras.

A bordo de un auto rojo, un grupo de hombres abrió fuego. Hubo decenas de disparos. En medio de la desesperación, mientras quienes estaban allí intentaban ponerse a salvo, Leonel no alcanzó a escapar.

Uno de los proyectiles lo hirió gravemente. Leonel fue baleado en la parte superior de la pierna. La herida provocó una hemorragia muy grave y el nene murió por un shock hipovolémico, producto de la pérdida de sangre.

Fueron los vecinos quienes llevaron a Leonel al hospital Carrillo, a pocas cuadras de su casa. Fue trasladado de urgencia para intentar salvarle la vida, pero murió poco después.

Los investigadores creen que los atacantes habían ido hasta el lugar en busca de los hermanos mayores de Leonel , en medio de una disputa que había comenzado varias horas antes por la acusación de un supuesto robo.

Horas antes del homicidio se había producido un conflicto entre integrantes de la familia y otro grupo de personas. Según la versión aportada por familiares, el origen habría sido la acusación contra uno de los hermanos del niño por un supuesto robo.

La disputa no habría quedado solamente en amenazas. Durante la mañana se produjeron enfrentamientos y agresiones contra miembros de la familia y, según las reconstrucciones conocidas hasta ahora, incluso habría existido un intento de incendiar una vivienda.

Esta madrugada, la hermana de Leonel, Valeria contó: “Cayó un auto con tres tipos y se bajaron a atacar. Atacaron a todos”. Según su relato, los agresores llegaron en vehículo y comenzaron a disparar contra quienes estaban en la vivienda.

Sobre el origen del conflicto, sostuvo que todo habría comenzado por una acusación contra uno de sus hermanos. Dijo: “Culparon a mi otro hermano de un robo”, y aseguró que él no había sido responsable.

La hermana rechazó la versión de que podía ser un enfrentamiento relacionado con narcotráfico . Insistió en que la disputa había comenzado durante la mañana a raíz de un supuesto robo.

Valeria confirmó además que la violencia había empezado varias horas antes del crimen. Según contó, durante la mañana intentaron incendiar la casa familiar y hubo un primer enfrentamiento.

“Leonel era un niño muy sufrido. Se había quedado sin papá”, recordó la herman, y agregó que iba a la escuela en el turno tarde. Su cumpleaños estaba cerca. El 25 de septiembre iba a cumplir 8 años. “Un angelito era”, agregó su mamá.

Por eso los investigadores analizan si el ataque nocturno fue la continuación de ese conflicto.

La hipótesis es que los agresores regresaron varias horas después para encontrar a los hermanos y resolver la disputa a tiros.

La investigación está ahora concentrada en identificar a los atacantes. Una de las pistas fundamentales es el vehículo rojo utilizado para llegar y escapar de Villa Junín. Los investigadores buscan reconstruir su recorrido mediante cámaras ubicadas en los accesos y calles cercanas.

También será clave establecer cuántas personas participaron realmente del hecho . La hermana de Leonel habló de tres hombres , aunque durante las primeras horas circularon otras estimaciones sobre el número de involucrados.

Hasta que las cámaras, las pericias balísticas y los testimonios permitan individualizarlos, los autores del ataque permanecen sin identificación oficial.

Valeria, la hermana de la víctima, aseguró que vio a los atacantes y que no eran del barrio. Y contó que al hermano al que señalaban por el supuesto robo le habían exigido que se fuera del lugar, pero no lo hizo.

Fuente: Clarín