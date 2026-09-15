Marina Basso, una historia de esfuerzo que la llevó del running al Mundial de Trail y ahora al desafío de los 70K

ZONALES

La atleta geselina, representante de la Asociación de Atletas Máster de Pinamar, tuvo un destacado debut en los 70 kilómetros del Desafío UTU, en Córdoba. Terminó séptima en la general femenina y segunda en su categoría, entre más de mil participantes. En 2025 había conseguido la clasificación para representar a la Argentina en el Mundial de Trail de Italia.





Para Marina Basso, correr nunca fue solamente cuestión de ponerse las zapatillas y salir a entrenar. Desde que comenzó en el running, hace aproximadamente diez años, el deporte fue ocupando un lugar cada vez más importante en una vida marcada por el trabajo, la maternidad y múltiples responsabilidades.





Hoy, la atleta geselina, federada y representante de la Asociación de Atletas Máster de Pinamar, transita una etapa de crecimiento deportivo que la llevó a competir internacionalmente y a afrontar recientemente uno de sus mayores desafíos: completar por primera vez una carrera de 70 kilómetros.





El escenario fue Capilla del Monte, Córdoba, donde el pasado 30 de agosto se disputó el Desafío UTU 70K, una exigente competencia de trail running que reunió a más de mil corredores.





Basso debutó en la distancia y consiguió un resultado destacado: séptima en la clasificación general femenina y segunda en su categoría.





El dato no es menor. Una prueba de 70 kilómetros exige meses de preparación, resistencia física, adaptación a terrenos técnicos y, especialmente, una gran fortaleza mental para sostener el esfuerzo durante muchas horas.





Una preparación entre Gesell y Pinamar





Parte de ese camino se construyó en la región.





Marina distribuye sus entrenamientos entre Villa Gesell y Pinamar, utilizando senderos, arena y diferentes espacios naturales para desarrollar resistencia y adaptación a superficies variables.





Su vínculo con la Asociación de Atletas Máster de Pinamar también forma parte de ese proceso deportivo y de su representación en competencias de alcance nacional e internacional.





En 2025, ese recorrido tuvo uno de sus momentos más importantes: obtuvo la clasificación que le permitió representar a la Argentina en el Mundial de Trail disputado en Italia, integrando la delegación nacional como atleta federada a través de la Asociación de Atletas Máster de Pinamar.





La experiencia internacional significó un nuevo paso dentro de una trayectoria que comenzó una década atrás y que progresivamente la llevó hacia las pruebas de mayor distancia y exigencia.





Una vida de múltiples responsabilidades





Pero detrás de cada entrenamiento hay una realidad cotidiana muy diferente a la de una atleta que puede dedicarse exclusivamente al deporte.





Marina es madre de tres hijos y actualmente sostiene cuatro trabajos: se desempeña en el área de infancias con un fuerte compromiso, es masajista, trabaja como instructora en un gimnasio donde brinda clases, incluidas a adultos mayores, y también trabaja en una heladería.





A esa realidad laboral se suma una historia personal marcada por múltiples facetas. Fue profesora de baile y durante muchos años fue bailarina de folclore.





Es justamente esa combinación de responsabilidades la que convierte cada entrenamiento en una pequeña conquista.





Encontrar el momento para correr, organizar la familia, cumplir con el trabajo y sostener una preparación deportiva durante meses requiere una disciplina que va mucho más allá de lo estrictamente deportivo.





Su historia está atravesada por valores que aparecen una y otra vez: familia, sacrificio, disciplina y resiliencia.





No se trata solamente de llegar a una competencia. Se trata de encontrar la manera de llegar.





Del resultado al próximo desafío





El séptimo puesto en la general femenina y el segundo lugar de su categoría en Córdoba representan uno de los resultados más importantes de su presente deportivo, especialmente teniendo en cuenta que se trató de su primera experiencia en los 70 kilómetros.





Pero la carrera no termina ahí.





Con el desafío de Córdoba ya cumplido, Marina Basso se prepara ahora para una nueva competencia: El Cruce, otro desafío de trail que pondrá nuevamente a prueba su resistencia, su preparación y su fortaleza mental.





Así, aquella corredora que comenzó su camino hace diez años continúa ampliando sus propios límites.





De Villa Gesell a Pinamar, de los entrenamientos cotidianos a las sierras cordobesas y de allí a una experiencia mundial representando a la Argentina, Basso sigue construyendo una trayectoria deportiva basada en una premisa sencilla, pero profunda:





no siempre se trata de tener tiempo, condiciones ideales o un camino fácil. Muchas veces se trata, simplemente, de encontrar la manera de seguir adelante.