VILLA GESELL: Denunció a su expareja por ingresar a su casa, agredirla y amenazarla con un cúter

ZONALES





Una joven de 21 años denunció en Villa Gesell a su expareja, con quien tiene un hijo en común, por un violento episodio ocurrido en su vivienda. Según el relato incorporado a la denuncia, el hombre habría ingresado al domicilio luego de romper el vidrio de una ventana, la habría agredido físicamente y amenazado de muerte.





El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de Avenida 15 y Paseo 129, donde la mujer se encontraba junto a su hijo de dos años.





De acuerdo con la denuncia, la víctima posee una medida cautelar vigente contra su expareja en el marco de una investigación penal y además cuenta con un botón antipánico.





Según manifestó, el hombre ingresó al inmueble tras romper el vidrio de una ventana y comenzó a golpearla con los puños. También habría utilizado distintas herramientas que se encontraban dentro de una caja para agredirla.





La situación habría escalado cuando el denunciado tomó un cúter y la amenazó de muerte. Además, siempre de acuerdo con la presentación realizada ante la Policía, le habría impedido abandonar la vivienda al cerrar distintas aberturas del inmueble.





La mujer logró finalmente tranquilizarlo y le indicó que llevara al niño hasta la vivienda de su abuelo paterno. El hombre se retiró entonces del lugar junto al menor.





Posteriormente, la denunciante consiguió salir de la vivienda y se dirigió al hospital local para recibir atención médica. Luego se presentó en la dependencia policial para realizar la denuncia.





En tanto, una amiga de la mujer se hizo presente para retirar al niño, quien quedó bajo su cuidado. La denunciante manifestó que no hubo testigos presenciales del episodio.





Como parte de la presentación, aportó un precario médico y fotografías de los daños ocasionados en la vivienda, además de instar a la acción penal.





La causa fue caratulada como privación ilegítima de la libertad, daño, lesiones, desobediencia y amenazas, con intervención de la UFID N° 6 de Villa Gesell. También tomó intervención el Juzgado de Garantías N° 6 y el Área de Género, mientras se solicitó un rondín policial en la zona.





Un antecedente por desobediencia y lesiones





La denuncia incorpora además un antecedente de la relación entre ambos. Según consta en el informe policial, en abril de 2025 ya se había iniciado una causa que involucraba al mismo hombre por hechos caratulados como desobediencia, lesiones y robo.





La nueva presentación se produce mientras se encontraba vigente una medida cautelar y un botón antipánico, circunstancias que serán evaluadas por la Justicia en el marco de la investigación.





La causa continúa bajo investigación y será la Justicia la que determine las responsabilidades correspondientes respecto de los hechos denunciados.