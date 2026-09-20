Clima extremo: elevan a naranja la alerta por tormentas fuertes para hoy en el AMBA y mañana impactará otro fenómeno

El último día del invierno llega con un cambio de tiempo en la ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA). Después de un sábado con temperaturas agradables y sin precipitaciones, la tarde del domingo llegó con un diluvio que azota al principal aglomerado urbano del país. El lunes, por su parte, el viento ganará intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido ayer alertas de nivel amarillo por ambos fenómenos. Sin embargo, a horas del mediodía del domingo , cambió la categorización de las tormentas a naranja. Significa que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En la ciudad de Buenos Aires, la mañana se presentó mayormente nublada y sin precipitaciones. La temperatura mínima es de 16°C y la máxima alcanzará horas después los 25°C , según el pronóstico oficial.

El escenario cambió durante la tarde. El SMN anticipaba tormentas fuertes, que comenzaron a hacerse presentes en el territorio a partir de las 14. Los vientos provienen del sector oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en las próximas horas , según la última actualización del organismo.

La alerta naranja por tormentas rige para la tarde. Se advierte que el área podrá ser afectada por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que podrán estar acompañados por precipitaciones intensas en períodos cortos, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Los acumulados previstos se ubican entre los 30 y los 50 milímetros , aunque esas marcas pueden superarse de manera localizada.

Durante la noche continuarán las posibilidades de tormentas . El SMN mantiene una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%, con una temperatura prevista de 18°C . El viento será del sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrán alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El cambio está asociado al avance de un frente frío desde el sudoeste. De acuerdo con Meteored, ese sistema desplaza al aire cálido y favorece la formación de las tormentas previstas para este domingo en el AMBA.

Según el modelo de referencia utilizado por ese sitio especializado, la desmejora comenzaría alrededor de las 15 , con posibilidad de lluvias débiles. Las mayores probabilidades de tormentas se concentran entre las 16 y las 19. Después, las condiciones comenzarían a mejorar, aunque podrían continuar lluvias débiles que perderían intensidad hacia las 22.

Meteored estima en su previsión para el AMBA acumulados de entre 12 y 20 milímetros . El sábado había mostrado un escenario diferente: la jornada transcurrió con nubosidad variable, predominio del sol, viento suave del este y sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas mínimas se ubicaron entre los 13°C y los 17°C , mientras que las máximas estuvieron entre los 22°C y los 25°C.

Después de las tormentas previstas para este domingo, el lunes 21 de septiembre regirá una alerta amarilla por viento . El SMN anticipa vientos del sector oeste que rotarán hacia el sur, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h .

En la ciudad, el pronóstico oficial prevé para mañana una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 17°C. Durante la madrugada habrá posibilidades de lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% . Para la mañana, en tanto, se espera cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones.

Durante la tarde del lunes el cielo continuará parcialmente nublado y no se esperan lluvias. Para ese período, el SMN pronostica vientos del sudoeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 51 y 59 km/h . Por la noche, la temperatura será de 14°C, con cielo parcialmente nublado.

El descenso de la temperatura continuará el martes . El pronóstico extendido del SMN anticipa para CABA una mínima de 7°C y una máxima de 15°C. El miércoles se esperan valores de entre 9°C y 18°C.

A partir del jueves se prevé un aumento de las temperaturas: ese día, el pronóstico indica una mínima de 16°C y una máxima de 25°C, similar a lo anunciado para el viernes, con valores de entre 16°C y 23°C.

Las condiciones previstas para el AMBA forman parte de un escenario meteorológico que alcanza a diferentes regiones del país . Este domingo, con el desplazamiento del frente frío, se esperan lluvias y tormentas en sectores de la región pampeana y posteriormente en áreas del sur del Litoral .

Según la información difundida para esta jornada, la advertencia por tormentas alcanza sectores de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba y Santa Fe . Para las zonas comprendidas se esperan precipitaciones intensas en períodos cortos, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo , con acumulados de entre 30 y 50 milímetros que pueden superarse localmente.

En la cordillera, las condiciones son diferentes. Para este domingo se esperan nevadas en sectores comprendidos entre La Rioja y Santa Cruz . En la cordillera de Mendoza rige una alerta naranja y se prevén acumulaciones de nieve que pueden alcanzar los 90 centímetros .

También hay alertas por viento en ocho provincias, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h . Se esperan vientos del oeste en sectores cordilleranos de Cuyo y del norte de la Patagonia, mientras que en las costas de Chubut y Río Negro serán del sector sur.

Fuente: La Nación