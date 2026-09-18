Dio a luz, murió tras sufrir fuertes dolores y nueve días después falleció su bebé

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Una mujer de 28 años murió luego de dar a luz y, nueve días después, también falleció su bebé. La familia denunció posibles irregularidades en la atención médica y el caso es investigado por la Justicia.

La mujer fue identificada como Jéssica Gonçalves. El 8 de septiembre ingresó a una maternidad y tuvo un parto normal. Según sus familiares, después del nacimiento de su hija Jade comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales.

La familia sostuvo que los médicos atribuyeron inicialmente las molestias a gases. Jéssica recibió el alta 48 horas después del parto, pero tuvo que regresar a la maternidad ese mismo día debido a un empeoramiento de su estado.

Según relató su suegra, Andréia Cristina, el historial médico registraba complicaciones desde el día posterior al parto, entre ellas hemorragia, vértigo y mareos.

Al regresar al hospital, Jéssica fue atendida de urgencia, intubada y posteriormente trasladada al Hospital Municipal Albert Schweitzer. Allí fue sometida a una cirugía y permaneció internada en terapia intensiva, pero murió.

Su hija Jade, que había nacido nueve días antes, también murió este jueves 18 de septiembre.

A partir de la denuncia de la familia, una médica ginecóloga y obstetra analizó el caso y señaló que todavía no es posible determinar técnicamente si existió negligencia sin revisar la historia clínica, los signos vitales, los estudios realizados, el informe quirúrgico y la autopsia.

La especialista explicó que, si bien después de un parto pueden aparecer cólicos, gases y estreñimiento, un dolor abdominal intenso, persistente o que aumenta, acompañado de distensión, requiere una evaluación para descartar complicaciones como una hemorragia interna, una infección u otras causas.

Entre los signos que consideró relevantes en este caso mencionó el dolor intenso iniciado pocas horas después del parto, la persistencia de las molestias, la distensión abdominal, el regreso al hospital y el rápido deterioro posterior del cuadro.

Por su parte, la Secretaría Municipal de Salud sostuvo que el parto transcurrió sin complicaciones ni señales de riesgo para Jéssica o su bebé y afirmó que no existía indicación para realizar una cesárea.

Según el organismo, la mujer presentó dolor y molestias abdominales después del parto, recibió medicación y manifestó una mejoría. La Secretaría aseguró que fue evaluada antes del alta y que presentaba buenas condiciones generales.

La dependencia también informó que, cuando Jéssica regresó posteriormente con nuevas molestias, fue atendida y trasladada al Hospital Municipal Albert Schweitzer, donde recibió tratamiento quirúrgico y cuidados intensivos.

La dirección del Hospital de la Mujer Mariska Ribeiro informó que se encuentra revisando toda la atención brindada a la paciente.

El caso quedó bajo investigación de la 34.ª Comisaría de Policía de Bangu, que deberá determinar las circunstancias que derivaron en la muerte de la mujer y su bebé.