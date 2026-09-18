Diputados: tras el cortocircuito con el Ejecutivo, el oficialismo define su nuevo proyecto de Discapacidad

Después del cortocircuito con el Ejecutivo, la bancada libertaria de Diputados define con la Casa Rosada y aliados el nuevo proyecto de Discapacidad que presentarán este miércoles en el plenario de comisiones. Aseguran que reemplazará al paquete de recortes al área que el oficialismo incluyó en el Presupuesto girado esta semana, aunque incluiría nuevos filtros para el acceso a una pensión.

Las comisiones de Discapacidad y Presupuesto están obligadas, por el emplazamiento votado en la última sesión, a dictaminar esta semana . La oposición -que es la que encabezó esta movida- busca extender la Emergencia en Discapacidad actualmente vigente por un año más.

Forzado por la mayoría que se impuso en el recinto, el oficialismo centró su estrategia parlamentaria en subirse al debate, en vez de rechazarlo, y planteó desde un inicio que propondrían un "proyecto superador" que estaban circulando con las bancadas del PRO, la UCR y los federales para que sea ese el texto que gane la votación en el recinto.

Incluso, como contó Clarín , hubieron reuniones de legisladores oficialistas con tres área de Gobierno: Hacienda, Legal y Técnica y Discapacida d para puntear el texto. Por eso, cuando el Ejecutivo envió en Presupuesto e incluyó un capítulo que derogan artículos clave de la ley actual y suma ajuste en un área ya sensible, detonó la estrategia oficialista, generó internas y conflictos con los aliados que ya no están dispuestos a dar número para sostener otro veto de Javier Milei sobre este tema.

Tras reuniones de emergencia para contener daños, La Libertad Avanza ratificó que elaborarán ese "proyecto superador", bajo el compromiso de que lo que se defina en ese texto va a reemplazar o verse reflejado en el proyecto del Presupuesto. Es decir, se dará marcha atrás con gran parte de lo que mandó el Gobierno en el capítulo VI de la "ley de leyes".

La letra del texto está en tratamiento y no será presentada públicamente hasta haber sido validada por la Casa Rosada. Sin bien garantizaría la continuidad de la actualización automática de las prestaciones la misma ser bimestral y no mensual como hasta ahora.

Sin embargo, en el acceso a las pensiones incluiría más filtros para acceder a una. " Que la cobre el que la necesita" , aseguró una fuente del oficialismo. La discusión está en cómo fijarán el criterio, pero hacen hincapié en la gravedad y nivel de inhabilitación de una discapacidad severa de una leve, como puede ser una disminución auditiva de un solo oído, que le permite trabajar igual.

El proyecto de Presupuesto 2027, en cambio, arrasa con casi todos los artículos de la actual ley de emergencia.

Entre ellos, propone eliminar el sistema de aranceles universales para las prestaciones, lo que permitiría que las obras sociales y prepagas determinen los valores de las terapias libremente.

“Es muy importante el rol del prestador, porque eso asegura la calidad de vida de nuestros hijos. Esto que quieren hacer es federalizar la desigualdad ”, había dicho sobre este punto Gilda Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad. "Imaginate en una provincia chica el lobby que se puede dar cuando son dos prestadores como máximo", aseguró a Clarín un diputado de una provincia del norte.

Asimismo, plantea establecer una incompatibilidad automática entre la percepción de la prestación y el empleo registrado , sin contemplar el criterio de los dos salarios mínimos vigente actualmente como filtro. Deroga el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud para quienes reciben la Pensión No Contributiva por Discapacidad.

La oposición, por su parte quiere extender la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027. Como el presidente Javier Milei la vetó, el Congreso insistió, después hubo trabas administrativas hasta que el Gobierno la tuvo que aplicar por fallos judiciales, argumentan la extensión en que su implementación fue tardía y limitada.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín