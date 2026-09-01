Poner placas de PVC en las paredes: para qué sirven y por qué son una opción para los ambientes con humedad

NACIONALES

Las placas de PVC se volvieron una de las alternativas más elegidas para renovar paredes y techos sin necesidad de hacer grandes obras. Su facilidad de limpieza y mantenimiento, sumada a la resistencia frente a la humedad , las convirtió en una opción práctica para baños, cocinas y lavaderos, donde el vapor y el agua suelen ser un problema.

A diferencia de la pintura tradicional, este tipo de revestimiento permite cubrir superficies de manera rápida y darles un aspecto completamente renovado. Sin embargo, antes de colocarlas, es clave revisar el estado de la pared y solucionar cualquier filtración o pérdida que genere humedad estructural.

Las placas de policloruro de vinilo (PVC) son paneles que se utilizan como revestimiento para paredes y techos. Se consiguen en una amplia variedad de colores, texturas y terminaciones, lo que también las vuelve una alternativa decorativa.

Una de sus ventajas principales es que pueden instalarse sobre ciertos revestimientos existentes, siempre que la superficie esté bien acondicionada. Esto permite renovar un ambiente sin tener que retirar todo lo anterior ni hacer una obra tradicional.

El PVC, a diferencia de otros materiales porosos, no absorbe agua , por lo que resulta ideal para ambientes donde hay vapor o humedad frecuente. Por eso, se recomienda especialmente en sectores como baños, cocinas y lavaderos.

Las placas de PVC ofrecen varios beneficios que explican su popularidad:

Antes de elegir este revestimiento, es importante analizar el tipo de humedad del ambiente. En baños, pueden ser útiles en paredes expuestas al vapor, y en cocinas ayudan a proteger superficies de salpicaduras y condensación.

También se usan en lavaderos y otros espacios interiores donde se busca un material fácil de mantener. Sin embargo, en zonas con contacto directo y permanente con agua —como el interior de una ducha— es fundamental consultar las especificaciones del fabricante y asegurarse de usar un sistema de instalación y sellado adecuado.

Un punto clave es que las placas de PVC no solucionan problemas de humedad estructural . Si hay filtraciones, pérdidas o humedad ascendente, primero hay que resolver el origen antes de colocar cualquier revestimiento.

Fuente: TN