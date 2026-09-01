Mezclar cemento y detergente: para qué sirve este truco y dónde se debe aplicar

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En el mundo de la construcción existen algunos trucos que buscan modificar la textura y la facilidad de trabajo de determinadas mezclas. Uno de ellos consiste en agregar unas gotas de detergente al cemento , una práctica que puede aparecer en trabajos sencillos de albañilería.

El detergente contiene tensioactivos , sustancias que modifican la tensión superficial del agua y favorecen la formación de pequeñas burbujas de aire dentro de la mezcla. Como resultado, el material puede adquirir una textura más plástica y ser más fácil de manipular.

La incorporación de una pequeña cantidad de detergente puede mejorar la trabajabilidad de la mezcla , es decir, hacer que resulte más sencilla de extender, acomodar o aplicar.

Entre los posibles efectos se encuentran:

Sin embargo, agregar demasiado detergente puede aumentar la cantidad de aire incorporado y reducir la resistencia del material . Por eso, no se trata de un ingrediente que pueda incorporarse sin control.

El objetivo principal de esta práctica es conseguir una preparación más fácil de manipular , por lo que puede aparecer en trabajos domésticos o pequeñas tareas de albañilería.

Entre los usos posibles se encuentran:

La utilización de detergente debe limitarse a trabajos en los que no sea necesario alcanzar las prestaciones de una mezcla estructural.

El detergente doméstico no reemplaza a los aditivos diseñados específicamente para la construcción . Por eso, no es recomendable recurrir a este método en elementos que deban soportar cargas importantes o cumplir requisitos técnicos determinados.

Para ese tipo de trabajos deben utilizarse materiales y aditivos adecuados, con dosificaciones definidas según la aplicación .

Fuente: TN