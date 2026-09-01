Clavar un palito de helado en la tierra de la lengua de suegra: para qué sirve y cuándo hacerlo

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La lengua de suegra es una de las plantas de interior más elegidas por su resistencia y por su resistencia y porque requiere pocos cuidados . Sin embargo, uno de los principales riesgos para esta especie es el exceso de riego , que puede dejar el sustrato demasiado húmedo y favorecer la pudrición de las raíces.

Para evitarlo, existe un truco muy sencillo: clavar un palito de helado de madera en la tierra . De esta manera, se puede comprobar qué tan húmedo está el sustrato antes de volver a agregar agua.

El procedimiento es muy simple y no requiere ninguna herramienta especial . Solo hay que utilizar un palito de helado de madera limpio y seco.

Introducilo varios centímetros en el sustrato, preferentemente en un sector alejado del centro de la maceta para reducir la posibilidad de dañar las raíces. Después de unos segundos, retiralo y observá cómo quedó.

Si el palito sale oscuro, húmedo o con tierra adherida , el sustrato todavía conserva agua y conviene esperar antes de volver a regar. En cambio, si sale prácticamente limpio y seco, es una señal de que la planta puede necesitar agua.

Una buena opción es utilizar el palito antes de cada riego , especialmente cuando no se sabe con certeza cuándo fue la última vez que se regó la lengua de suegra.

La frecuencia del riego cambia según la época del año y las condiciones del ambiente. Durante el verano, el sustrato puede perder humedad más rápido, mientras que en invierno puede permanecer húmedo durante muchos más días .

Por eso, no es recomendable regar siguiendo un calendario fijo. Lo más importante es observar el estado del sustrato y evitar agregar agua cuando todavía está húmedo .

Si después de varios días el palito continúa saliendo mojado , puede existir un problema de drenaje. En ese caso, conviene revisar que la maceta tenga agujeros en la base y que no estén obstruidos.

También es importante comprobar que no quede agua acumulada en el plato situado debajo del recipiente. Un exceso de humedad constante puede perjudicar las raíces y provocar su pudrición.

La lengua de suegra tolera mejor un período de falta de agua que el exceso permanente. Por eso, controlar la humedad del sustrato antes de regar es una manera sencilla de evitar uno de los errores más frecuentes en su cuidado .

Fuente: TN