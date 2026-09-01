Dejar los cubiertos en forma de “X”: cuál es su significado y cuándo se debe hacer

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Aunque muchas veces se hace sin pensarlo, la posición de los cubiertos sobre el plato puede transmitir información durante una comida. Una de las formas más conocidas consiste en colocarlos en forma de “X” , especialmente dentro de determinados protocolos de etiqueta en restaurantes.

Este gesto puede utilizarse para señalar que la persona todavía no terminó de comer y que simplemente hizo una pausa. De esta manera, el personal puede saber que el plato no debe retirarse todavía.

En algunos códigos tradicionales de etiqueta en la mesa , colocar el cuchillo y el tenedor cruzados indica que la comida continúa.

La señal sirve para comunicar de manera discreta que, aunque el comensal haya dejado de comer durante unos minutos, todavía piensa continuar con el plato .

Esta posición puede utilizarse cuando:

La idea es que los cubiertos funcionen como una señal visual sencilla para diferenciar una pausa del final de la comida.

En los protocolos tradicionales, cuando una persona termina de comer , el cuchillo y el tenedor se colocan juntos y paralelos sobre el plato, orientados hacia un mismo sector.

Esta disposición funciona como una señal para el personal del restaurante de que el comensal terminó y el plato puede ser retirado .

Por eso, la diferencia entre ambas posiciones es sencilla: mientras los cubiertos cruzados pueden indicar una pausa , colocarlos juntos y paralelos suele señalar el final de la comida .

Fuente: TN