Milei dijo a un medio francés que “Europa se está hundiendo” y que Reino Unido debería “devolvernos” las Malvinas

El presidente Javier Milei defendió a Donald Trump de las críticas que recibe en Europa, aseguró que el viejo continente “se está hundiendo” y ratificó el reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas durante una entrevista con el canal francés TF1 , en la previa de la Argentina Week 2026 que se realizará en París.

Consultado sobre las críticas que recibe el líder republicano en Europa, el mandatario argentino sostuvo que quienes consideran que Trump debilita a Occidente “están completamente equivocados” y aseguró que ocurre exactamente lo contrario.

“En primer lugar, el trabajo del presidente Trump es extraordinario. Él es una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad por la cantidad de conflictos y guerras que ha contribuido a resolver, ha logrado cosas realmente interesantes”, sostuvo.

Y agregó: “Entiendo que no se lo aprecie en Europa, porque la posición de Europa no es muy práctica, porque a Europa le incomoda la verdad. Se está hundiendo ”.

El mandatario argentino también cuestionó a Europa por el exceso de regulaciones, la pérdida de peso económico frente a Estados Unidos, las políticas asociadas al wokismo y la gestión de la inmigración.

“Europa está sobrerregulada. Europa se ha estancado y no puede crecer con un Estado de bienestar que es verdaderamente perverso”, afirmó Milei.

El Presidente sostuvo además que el continente enfrenta “problemas graves” por las políticas migratorias, la presión fiscal y los sistemas previsionales. “Las consecuencias demográficas son horribles. El wokismo ha cometido un verdadero desastre en Europa”, señaló.

En esa línea, advirtió que, si no hay un cambio de rumbo, “Europa va a dejar de ser lo que representó para Occidente”. También destacó a dirigentes como Giorgia Meloni y Viktor Orbán por comprender, según dijo, ese diagnóstico, y consideró que “la posición progresista woke destruye a Europa, la cuna de la civilización occidental”.

Durante la entrevista, el Presidente Milei también se refirió a la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas que recrudeció luego de que el gobierno argentino reforzara el reclamo del archipiélago.

“Las Malvinas son argentinas. Por la historia, por el derecho, y está perfectamente documentado además”, aseguró.

El mandatario sostuvo en ese sentido que la población originaria fue desplazada tras la ocupación británica y luego reemplazada por nuevos habitantes. “Ellos expulsaron a la población de las Malvinas, implantaron una nueva población, nuevos habitantes. Por ejemplo, no hay reivindicación de derechos por parte de los autóctonos o no hablan de autodeterminación porque la población original fue expulsada e implantaron nuevas poblaciones”, señaló.

Fuente: La Nación