Una tradicional marca de lácteos tiene un nuevo dueño que busca hacerse fuerte en el consumo masivo

Lácteos La Ramada adquirió el 100% de La Lácteo, una tradicional marca cordobesa. La operación se concretó después de que la compañía santafesina comprara el año pasado la planta de Villa del Rosario; la empresa proyecta terminar 2026 con capacidad para procesar 1,05 millones de litros de leche diarios.

Según informó la compañía, las negociaciones por la marca comenzaron en julio pasado y la operación se terminó de concretar en agosto último, cuando el registro de La Lácteo pasó formalmente a nombre de Lácteos La Ramada . La empresa aclaró que la compra comprende exclusivamente la marca. No incluye a La Lácteo SA, la sociedad que se encuentra en concurso de acreedores desde 2018, ni su estructura societaria y sus operaciones. Tampoco forman parte del acuerdo las marcas Diáfana, Lactis y Pitey, que continúan en manos de sus actuales propietarios.

La operación completa un proceso que comenzó a principios de 2025. En enero de ese año, las dos empresas habían anunciado un acuerdo para sumar sus productos y venderlos en conjunto. En ese momento, Raúl Filippi, uno de los dueños de La Lácteo, había explicado a LA NACION que se trataba de una “alianza estratégica” y ya había mencionado la posibilidad de que más adelante las empresas avanzaran hacia una relación más estrecha.

Después de unos meses, La Ramada compró la planta de Villa del Rosario y su equipamiento. Según la empresa, con esa operación también consiguió una licencia por diez años para usar la marca La Lácteo en quesos y dulce de leche.

En julio de 2025, Carlos Gonella, presidente de Lácteos La Ramada, había anticipado a LA NACION que la adquisición de la fábrica cordobesa formaba parte de un plan de inversiones de US$12 millones . El proyecto incluía también una nueva línea para producir leche larga vida y crema envasada en Franck, Santa Fe. Ahora, la firma avanzó también con la compra definitiva de la marca. Hasta esta operación podía utilizar La Lácteo durante diez años para quesos y dulce de leche. Con la compra concretada en agosto pasó a ser directamente su propietaria.

“Esta adquisición representa un paso estratégico para Lácteos La Ramada. Primero incorporamos una planta que nos permitió ampliar nuestra capacidad productiva y sumar nuevas categorías. Hoy damos un paso más al incorporar definitivamente una marca reconocida y de larga trayectoria, que nos abre las puertas para desarrollarnos con mayor fuerza en el mercado de consumo masivo”, señaló Gonella.

Según indicó la empresa, actualmente ya elabora productos bajo la marca La Lácteo en Villa del Rosario y prevé ampliar progresivamente las categorías que comercializa con ese nombre durante los próximos meses .

La compra de la marca se conoce mientras La Ramada avanza con inversiones para ampliar su capacidad industrial. La compañía informó que su planta de leche en polvo de Franck tiene una capacidad instalada de 500.000 litros diarios y que a fines de octubre prevé sumar una nueva línea de leche UHT para otros 250.000 litros por día.

En tanto, la planta de Villa del Rosario está en proceso de ampliación. Según la empresa, el objetivo es que llegue a procesar 300.000 litros diarios antes de fin de año. Con esas inversiones, proyecta cerrar 2026 con una capacidad total de 1,05 millones de litros de leche por día. Actualmente cuenta con 200 empleados entre sus diferentes líneas de producción.

La cifra marca un crecimiento respecto de lo que la propia compañía proyectaba a mediados de 2025. En ese momento procesaba unos 500.000 litros diarios y Gonella había señalado a LA NACION que, con las nuevas inversiones, buscaban llegar a 800.000 litros por día .

La historia de La Ramada comenzó en 196, cuando la familia arrancó con un pequeño rodeo lechero en Santa Fe. Según datos de la empresa, hoy trabaja más de 5000 hectáreas agrícolas y produce 150.000 litros de leche por día. En 2012 creó Lácteos La Ramada y comenzó a procesar su propia producción.

La Lácteo, en tanto, es una histórica empresa cordobesa que desde hace años atraviesa problemas económicos. Está en concurso de acreedores desde 2018. Cuando se conoció la alianza con La Ramada, a principios de 2025, también venía de atravesar conflictos por falta de pago a los trabajadores y problemas para mantener la actividad.

Fuente: La Nación