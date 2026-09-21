River vuelve a la AFA con un “documento crítico” y propone seis cambios de fondo

Protestó Lanús, se quejó Independiente Rivadavia, ambos por los arbitrajes, y ahora es River el que avanza con un plan más global sobre la AFA para intentar reestructurar aspectos troncales del fútbol argentino. Este lunes, el club de la banda roja anunció que mañana presentará un “documento crítico” ante el Comité Ejecutivo de la AFA, entidad de la que se había retirado y ahora pretende regresar para hacer reformulaciones desde adentro. “No hay lazos tendidos, volvemos a confrontar desde adentro”, admiten en la cúpula del poder de River.

River estará representado por el vicepresidente Ignacio Villarroel en la reunión que este martes, a las 11, el Comité Ejecutivo celebrará en el predio Lionel Messi de Ezeiza. En el comunicado público, el club de Núñez “presenta un diagnóstico y una propuesta concreta para cada uno de los aspectos que comprometen hoy la competencia”.

Son seis puntos que abarcan el formato de los torneos, el calendario de los mercados de pases, el arbitraje, los recursos económicos que genera la AFA y los derechos televisivos.

En uno de los puntos principales, River plantea la reducción gradual de la cantidad de 30 equipos que participan en primera división. No especifica si el objetivo es regresar al histórico formato de 20 clubes. Los 30 equipos fue un proyecto en su momento acordado entre Julio Humberto Grondona y el gobierno de Cristina Kirchner, a partir del ascenso de 10 conjuntos desde la Primera Nacional. En los años siguientes hubo intentos por recortar la cantidad de participantes, en un descenso gradual de 28 y 26, pero con Claudio “Chiqui” Tapia se volvió a los 30.

River también hace hincapié en “reglas que no se modifiquen mientras el torneo transcurre”. La referencia apunta al título como campeón de la Tabla Anual que la AFA le concedió a Rosario Central en 2025, distinción que no estaba contemplada en el reglamento al comienzo de la temporada. Para este año sí quedó especificado ese título para el equipo que acumule más puntos entre la suma del Apertura y el Clausura, sin incluir los play-off.

El ítem en el que River puso especial énfasis es el relativo a los arbitrajes. Propone “rediscutir los roles de quienes hoy conducen el arbitraje argentino. Y, fundamentalmente, definir criterios objetivos para las designaciones arbitrales. A su vez, hacer una evaluación por rendimiento y un comité independiente que los audite”.

Este es uno de los puntos en el que River puede reunir consenso con otros clubes, que vienen siendo críticos con Federico Beligoy, a cargo de la Dirección Nacional de Árbitros, que depende la AFA. En su última conferencia de prensa, el presidente Stefano Di Carlo fue explícitamente duro: “A River lo han perjudicado en los últimos cinco partidos. Acá no se puede hacer corrección política, todos los hinchas de River vemos lo mismo. Estamos esperando a que encuentren [los árbitros] un límite en términos de la vergüenza”. Su exposición fue días después de que ni Andrés Gariano ni el VAR advirtieran un penal sobre Ángel Correa en el partido contra Tigre.

Días después, en una estructura elevada contigua a la cancha de Barracas Central, que enfrentaba a Rosario Central, apareció colgada una bandera con la inscripción “Di Carlo Chilindrina” . No llevaba firma, pero fue interpretada como un mensaje de Claudio Tapia, expresidente de Barracas Central, donde uno de sus hijos es presidente y otro capitán, para su colega de River.

El 5 de marzo de este año, River anunciaba que se retiraba de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA hasta que “se modifiquen los mecanismos de funcionamiento de ese organismo”. Ahora quiere recuperar la silla tomando la iniciativa con un temario del que se desconoce la adhesión y apoyo del resto de los clubes .

En el escrito, River justifica estas propuestas desde su condición de “parte fundacional de la Asociación del Fútbol Argentino”. Destaca la figura de “asociación civil sin fines de lucro”, cuya defensa “implica trabajar incansablemente, junto a los demás clubes, por aquello que nuestros socios nos plantean y que también compartimos. Una asociación civil sin fines de lucro es, por definición, patrimonio de quienes la integran. La AFA es patrimonio de los clubes y los clubes son patrimonio de sus socios”.

River se compromete a colaborar con “proyectos específicos y rigurosidad técnica” y se abre al resto de la comunidad futbolística para construir “de manera colaborativa con el conjunto de los clubes miembros de la AFA y hacedores de nuestro fútbol”.

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Fuente: La Nación