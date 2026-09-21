MADARIAGA: Tomás Arrachea habló con CNM Radio desde el Picnic de la Primavera: “Es un día de alegría, es un día de festejo”

MADARIAGA

El Picnic de la Primavera por el Día del Estudiante ya se vive en General Madariaga y desde el Parque Anchorena, CNM Radio realizó una cobertura especial junto a los jóvenes que participan de la jornada. En ese marco, dialogamos con Tomás Arrachea, director del Área de Juventud, quien contó cómo se desarrollaba la celebración, el trabajo realizado durante los días previos y la organización de las distintas actividades.





La jornada comenzó con algunas dificultades producto de las condiciones climáticas, aunque desde la organización decidieron mantener el cronograma previsto. Arrechea explicó que los jóvenes se encontraban bien y que eso era lo principal, aunque se había registrado alguna situación que motivó la presencia preventiva de una ambulancia. “El viento viene bien, los chicos se los ve bien, que es lo importante”, señaló durante la comunicación, al explicar que la asistencia médica había sido convocada por precaución.





Mientras se desarrollaba el encuentro, también participaban distintos grupos de estudiantes que habían recibido invitaciones para instalar sus propuestas durante la jornada. Arrachea mencionó especialmente a estudiantes de quinto año y a otros grupos que se encontraban preparando actividades para recaudar fondos.





La organización contemplaba además la llegada del Mercado de la Estación durante el transcurso de la mañana, mientras el equipo de Juventud continuaba atento al desarrollo de la jornada y a las condiciones meteorológicas.





“Dentro de todo, bien, contento”, expresó Arrachea, quien explicó que, pese a la alerta meteorológica, la intención era sostener las actividades. “La idea es hacerlo”, remarcó, al señalar que trasladar una celebración de estas características a otra fecha resulta complejo, especialmente porque se trata de un día esperado por los estudiantes.





“Más con los chicos en este día tan especial, moverlo para otro día es bastante complicado”, explicó el funcionario, dejando en claro que la decisión era esperar la evolución del tiempo y mantener la programación mientras las condiciones lo permitieran.





El desfile y las actividades de la tarde





Uno de los momentos centrales de la jornada era el tradicional desfile, previsto para las 15 horas. Según explicó Arrachea, la actividad estaba programada para comenzar puntualmente y tendría una duración estimada de entre una hora y cuarto y una hora y media. No obstante el municipio anunció que se realizará el viernes a las 15 por los fuertes vientos.





Después del desfile, estaba previsto que el público se trasladara hacia el Parque de la Estación, donde continuaría la celebración con una de las tradiciones más esperadas: la quema del Momo.





La actividad estaba programada para las 17.15, un horario pensado también para permitir que quienes participaran del desfile pudieran llegar posteriormente al lugar.





“Habíamos programado la quema del Momo para las 17.15, cosa de esperar al público en general que viene del desfile”, explicó Arrachea.





El cierre de la jornada contemplaba además la presentación del Tanque y un DJ, Tomy Navarro. Sin embargo, el funcionario explicó que el cronograma podía modificarse en caso de que las condiciones climáticas empeoraran.





“Si vemos que el clima viene medio complicado seguramente lo adelantemos un poco ni bien empiece a llegar el flujo de gente”, señaló, aunque aclaró que, mientras las condiciones lo permitieran, la intención era respetar los horarios que habían sido comunicados previamente.





“Es un día de alegría, es un día de festejo”





Consultado sobre el trabajo que implica organizar una jornada de estas características, Arrachea sostuvo que para quienes están al frente del área se trata también de una fecha especial.





“Es un día que es de festejo, uno lo toma de esa manera”, expresó. Y agregó que, después de varios años trabajando en la organización, ya conoce la dinámica que implica acompañar a los estudiantes durante toda la jornada.





“Uno ya lo vivió, conoce más o menos lo que significa en realidad, no solamente para los interesados sino para todos los estudiantes de Madariaga y el público en general porque lo disfruta todo el público”, explicó.





Arrachea señaló que este es el tercer año que participa directamente en el desarrollo de esta actividad y que, con la experiencia acumulada, la organización se encuentra “bastante aceitada”.





“Es un día de alegría, es un día de festejo, no cuesta para nada”, afirmó. Al mismo tiempo, destacó que el trabajo comienza temprano y requiere permanecer durante toda la jornada atento a lo que pueda suceder.





También agradeció el trabajo de las distintas áreas que colaboran para que el evento pueda desarrollarse, entre ellas Defensa Civil y el Corralón Municipal, además de los trabajadores que intervienen en el traslado y montaje de las estructuras.





“Hay que levantarse temprano, hay que acompañar a los chicos, hay que estar acá presentes, atentos a todo lo que pueda pasar”, sostuvo.





El trabajo de los jóvenes para construir el Momo





Uno de los puntos que Arrachea desarrolló durante la entrevista fue el trabajo realizado durante toda la semana para construir el tradicional Momo.





El proyecto tuvo una dificultad inicial relacionada con el espacio donde habitualmente se realizaban los trabajos. Según explicó, este año surgió una diferencia con la Escuela Técnica respecto de la posibilidad de utilizar sus instalaciones durante la tarde.





El funcionario aclaró que entendía la postura de la institución, pero que la decisión les fue comunicada cuando faltaban aproximadamente dos semanas para la celebración, por lo que debieron buscar rápidamente un lugar alternativo.





Finalmente, Chavo Coronel cedió un espacio para que los jóvenes pudieran continuar con la construcción.





“Estuvimos durante toda la semana armando el Momo en un lugar que nos lo prestó el Chavo Coronel”, contó Arrachea.





La estructura había sido realizada con participación de la Escuela Técnica, mientras que posteriormente los jóvenes continuaron trabajando en el armado y terminación del muñeco.





Según explicó, tuvieron solamente seis días para desarrollar buena parte del trabajo en el nuevo espacio.





“En una semana, en seis días, los chicos pudieron desarrollar este muñeco que tenemos acá atrás en conjunto a la Escuela Técnica”, señaló.





Arrqchea también reconoció que uno de los desafíos fue lograr que los propios estudiantes concurrieran a trabajar durante esos días y se involucraran en la construcción.





“Venimos desde hace una semana empujando e incentivando y, la verdad, hinchando bastante para que los chicos trabajen porque también cuesta que vayan a trabajar”, contó.





Por eso, calificó a la última semana como “durísima”, aunque manifestó su satisfacción por haber podido llegar con el Momo terminado para la celebración.





“Una semana durísima pero contento, ¿no?, contento de que se pueda desarrollar”, resumió.





Así, mientras los estudiantes disfrutaban del Picnic de la Primavera y del Día del Estudiante, detrás de la celebración también quedaba expuesto el trabajo realizado durante varios días para preparar una jornada que incluye desfile, propuestas de los jóvenes, actividades recreativas y la tradicional quema del Momo.