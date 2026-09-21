Video: una violenta pelea terminó con un joven de 22 años baleado y dos detenidos en Córdoba

Una violenta pelea ocurrió ayer a la madrugada en Río Cuarto y terminó con un joven de 22 años herido baleado y dos hombres detenidos.

El enfrentamiento ocurrió sobre la avenida Costanera Sur, en el sector de Playa Bonita, y quedó parcialmente registrado por las cámaras de monitoreo y por transeúntes que circulaban por la zona.

Los operadores de la Central de Monitoreo detectaron el conflicto y solicitaron la intervención de móviles policiales. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al joven herido y detuvieron a dos hombres, de 20 y 27 años.

Al mismo tiempo, la víctima recibió asistencia de un servicio de emergencias en el lugar. Tras ello, fue trasladada al Hospital San Antonio de Padua para una mejor valoración de su estado de salud. Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles sobre su estado.

En las imágenes difundidas por los medios locales puede observar parte de la secuencia. En el video, se ve cómo uno de los agresores efectuó varios disparos mientras el joven permanecía tendido en el suelo.

La investigación continúa para establecer cómo comenzó la pelea y reconstruir las circunstancias en las que se produjo el ataque a tiros.

Fuente: TN