Encontró a su marido con otra mujer y luego fue agredida: perdió a su bebé de 38 semanas

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Una joven de 25 años, embarazada de 38 semanas, perdió a su bebé luego de ser agredida por su marido, de 22 años, según informó la Policía Militar. El hecho ocurrió en Sertãozinho, en el estado brasileño de São Paulo.

La agresión habría ocurrido el sábado 15 de agosto, alrededor del mediodía, dentro de la vivienda familiar ubicada en el barrio Jardim Santa Marta. De acuerdo con el reporte policial, la mujer habría llegado a su casa y encontrado a su marido con otra mujer.

Tras el hallazgo, se habría producido una discusión y posteriormente una agresión física. La joven fue trasladada a la Santa Casa, donde los médicos constataron que el bebé había fallecido.

El informe del Instituto de Medicina Legal (IML) indicó que el feto presentaba un traumatismo craneal. Las autoridades investigan si las lesiones sufridas durante la agresión fueron las que provocaron la muerte.

El delegado Targino Osório señaló que todavía no se pudo determinar si la mujer fue golpeada con puños, patadas u otro tipo de agresión. El caso fue registrado inicialmente como lesiones corporales de naturaleza gravísima.

El marido no había sido detenido hasta el momento y será citado para prestar declaración ante la Policía. La joven, que también deberá declarar, recibió el alta médica y se encontraba en buen estado de salud.