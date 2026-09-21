¿Cuándo habla Javier Milei frente a la Asamblea de las Naciones Unidas este 2026?

El presidente Javier Milei participará de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York , en Estados Unidos. El primer mandatario viajará este lunes por la noche y, según anticiparon desde el Gobierno, hablará frente a los miembros de la organización el miércoles 23 de septiembre a las 12 .

Tal como consignó previamente LA NACION, se espera que su discurso destaque especialmente la defensa de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas , luego de endurecer las sanciones contra las empresas que operan ilegalmente en la zona.

Milei partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza este lunes a las 23 y su arribo a la Gran Manzana está programado a las 9 del martes. Tras esto, disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah —una escuela privada judía ortodoxa para varones—, donde también le entregarán el premio “Ohev Yisrael” (en español, “ amor a Israel ”). La distinción es otorgada por la comunidad judía internacional a personalidades destacadas en reconocimiento a su firme respaldo al Estado de Israel.

A las 19 de ese mismo día, Milei se reunirá con el economista mexicano Roberto Salinas . Más tarde hará lo mismo con el estadounidense de origen español, Xavier Sala i Martín .

El miércoles será el turno de su intervención en la Asamblea General de la ONU. El año pasado ya había reiterado el reclamo “legítimo e irrenunciable” de la Argentina sobre la soberanía de las Malvinas , por lo que se espera que en esta oportunidad —y en medio del aumento de las tensiones diplomáticas con Reino Unido— el discurso retome la misma línea.

“A pesar de los ochenta años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como estas siguen sin ser resueltas”, dijo en su alocución del año pasado. Fue entonces que completó: “Por lo que invitamos al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales de conformidad con la resolución 2065 de esta misma Asamblea General, junto con todas las resoluciones posteriores que la acompañan”.

En cumplimiento de una tradición de la diplomacia argentina , la mayoría de los jefes de Estado del país mantienen el reclamo de soberanía sobre Malvinas durante la Asamblea General de la ONU. Hace dos años, Milei no solo se refirió a ello, sino que dedicó críticas al organismo multilateral. “Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano, en la relación con las Islas Malvinas”, lanzó.

En los últimos días, según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas, el jefe de Estado se encontraba en plena preparación de su discurso, que cuenta, en la redacción, con la colaboración del asesor Santiago Caputo .

Por la tarde del miércoles, según el cronograma oficial que difundió el Gobierno, el Presidente realizará una disertación en la conferencia “ Western Values, Economic Freedom & Strategic Security ” (“Valores occidentales, libertad económica y seguridad estratégica”), organizada por la Fundación Federalismo y Libertad , con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

Tras reuniones con socios del Consejo de las Américas y empresarios y un encuentro con el rabino y escritor Simón Jacobson , Milei también hablará el jueves en The Economic Club of New York . Ese será, hasta ahora, su último evento programado, y retornará al país el viernes por la mañana.

Fuente: La Nación