Los expertos en psicología coinciden: quienes son ordenados duermen mejor porque disminuyen la hormona del estrés y tienen menos carga mental

¿Alguna vez te pusiste a pensar que esos despertares contantes en la madrugada o que te cueste dormir apenas pones la cabeza sobre la almohada pueden ser consecuencia del caos en tu habitación? Si bien lograr tener el cuarto 100% impecable y con ningún artículo fuera de su lugar puede convertirse en una tarea complicada por las múltiples labores del día a día, tener una silla con ropa acumulada , platos sucios en el velador o la cama destendida no trae ningún beneficio y hasta podría estar afectando tu descanso .

La psicología analizó por qué las personas que logran mantener el orden duermen mejor y los expertos son enfáticos en afirmar que esto se debe a que un dormitorio despejado y limpio disminuye el cortisol , la hormona del estrés, y hace que se tenga menos carga mental .

La psicología explica que mantener el dormitorio ordenado reduce los estímulos visuales y disminuye los niveles de cortisol (la hormona del estrés), lo que facilita que el cerebro se relaje y logre un descanso de mayor calidad.

Esto está apoyado en lo explicado por Ana Guerrero Braña, psicóloga del Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP), a la revista ‘Hola!’ ya que indica que el entorno en el que descansamos puede favorecer la relajación o, por el contrario, añadir estímulos a un cerebro que ya llega suficientemente cargado al final del día.

“Un dormitorio ordenado reduce la carga cognitiva, el cerebro no tiene que procesar estímulos visuales y esto disminuye el cortisol y contribuye a la calma activando el sistema nervioso parasimpático”, afirma.

Y es que el cerebro interpreta los objetos fuera de su sitio, cajones abiertos o ropa acumulada en una silla como pequeños recordatorios de tareas todavía sin terminar , entonces, “el cerebro interpreta los objetos descolocados de la habitación como si fueran tareas inacabadas, lo cual, eleva la ansiedad ”.

Fuente: La Nación