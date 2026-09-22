Un nene de 9 años gastó casi US$120.000 en YouTube y su papá podría tener que vender la casa

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El padre de un niño de nueve años contó que su hijo gastó casi US$120.000 en campañas publicitarias para promocionar su canal de YouTube dedicado al videojuego Minecraft. Según relató, desconocía que el menor estaba realizando los pagos y la situación terminó provocándole la pérdida de su trabajo.

Dave, padre del pequeño youtuber conocido como Mighty Mike, contó el caso en un video de casi 15 minutos que rápidamente se volvió viral y superó los tres millones de reproducciones en seis días.

Según explicó, su hijo estaba frustrado porque los videos de su canal tenían pocas visitas. Ambos habían realizado inicialmente una campaña publicitaria de US$20 para intentar aumentar el alcance del contenido.

Sin que su padre lo supiera, el niño habría continuado contratando anuncios y los gastos fueron acumulándose hasta alcanzar aproximadamente US$118.000. Los pagos se realizaron con una tarjeta vinculada al trabajo de Dave, quien posteriormente fue despedido.

Aunque las campañas consiguieron aumentar considerablemente las visualizaciones del canal, la familia quedó con una deuda que, según el padre, podría obligarlos a vender su casa para afrontar el dinero adeudado.

Ante esta situación, Dave comenzó a vender camisetas a través de internet para intentar recaudar fondos y pagar la deuda. El pedido generó una fuerte repercusión en redes sociales, aunque también aparecieron usuarios que cuestionaron la veracidad de la historia y plantearon que podría tratarse de una estafa.

El hombre rechazó esas acusaciones en una segunda publicación y aseguró que su intención es encontrar una manera de afrontar la situación familiar. También reconoció la incertidumbre que atraviesan mientras intentan resolver el problema.

El caso volvió a poner el foco en los riesgos vinculados al uso de plataformas digitales por parte de menores, especialmente cuando tienen acceso a sistemas de pago y publicidad. Situaciones similares ya fueron reportadas en otras plataformas, donde niños realizaron gastos elevados sin conocimiento de sus padres.