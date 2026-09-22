Lionel Messi suma apoyos para el Balón de Oro: hasta sus rivales quieren verlo ganar

Lionel Messi no necesitó retirarse para convertirse en leyenda . A los 39 años, ya en el tramo final de su carrera y después de anunciar su despedida de la selección, todavía sigue generando admiración en todo el mundo del fútbol. Y cuando parecía que ya no quedaban demasiados desafíos por delante, apareció uno más: el 26 de octubre, apenas 20 días después de su último partido ante el público argentino frente a Benín en el Monumental, se entregará en Londres el Balón de Oro y Messi vuelve a estar entre los principales candidatos a ganarlo .

Si lo consigue, además, volverá a quedar muy cerca de otro récord . Messi ya es el segundo futbolista de mayor edad en ganar el premio: tenía 36 años cuando recibió su octavo Balón de Oro, en 2023. Solo lo supera el inglés Stanley Matthews, que ganó la primera edición, en 1956, con 41.

Hasta el Mundial, sin embargo, estaba lejos de figurar entre los nombres con más chances . El futbolista que ganó ocho trofeos desde aquella primera consagración de 2009, difícilmente pudiera pelear el premio solo con sus muy buenos números en Inter Miami, donde sigue rompiendo marcas , aunque en una liga varios escalones por debajo de las principales competencias europeas. Pero su Mundial cambió toda lógica y lo metió nuevamente en la discusión.

Y la competencia es fuerte. Harry Kane viene de marcar 73 goles entre Bayern e Inglaterra durante la temporada 2025/26, además de convertir seis en el Mundial. Kylian Mbappé marcó 42 goles en 44 partidos con Real Madrid, fue goleador de la Liga española con 25 y de la Champions League con 15, y terminó como máximo artillero del Mundial con otros diez. Rodri fue campeón con España, capitán y elegido mejor jugador de la Copa. Y Lamine Yamal cerró una enorme temporada en Barcelona con 24 goles y 17 asistencias en 45 encuentros, antes de consagrarse también campeón del mundo.

El ganador será elegido por un jurado de 100 periodistas , uno por cada país ubicado entre los primeros lugares del ranking de la FIFA. Y aunque serán ellos los encargados de definirlo, Messi ya recibió el respaldo público de numerosas figuras del fútbol mundial. Algunos son compañeros de la selección; otros, nombres como David Beckham, Casemiro o Diego Simeone.

“Impactar en la Copa del Mundo y en cada partido de la forma en la que lo hizo, eso es especial. No hay nadie a los 39 años que lo esté haciendo ni que esté a ese nivel , así que se merece ser considerado para el Balón de Oro. En mi opinión, debería ganarlo”, dijo Beckham, copropietario de Inter Miami. El inglés, además, tiene entre los grandes candidatos a un compatriota: Kane. Y entre los 30 nominados aparecen otros dos futbolistas de su país, Jude Bellingham y Declan Rice .

Sus propios compañeros, con los que Messi compartirá sus últimos días como futbolista de la selección cuando se sume a la próxima convocatoria, tampoco dudaron. “Jugó un Mundial increíble; no veo por qué no dárselo”, afirmó Alexis Mac Allister . Cristian Romero fue todavía más contundente: “No hay otro como él. Seguramente cuando él decida no jugar más, ahí sí habrá que ver a quién dárselo, al jugador que tenga más marketing, porque hoy se trata de eso”.

Rodrigo De Paul , su ladero durante años en la selección y compañero en Inter Miami, se sumó a los elogios. “Nunca lo hizo ni nunca nadie va a hacer lo que hizo él en esta Copa del Mundo con 39 años. Desafió todos los límites , compitió contra jugadores extraordinarios y fue el mejor de esta Copa del Mundo”, sostuvo.

También Diego Simeone , una voz especialmente reconocida en España, donde dirige desde hace más de una década, fue categórico: “Después del Mundial que jugó, con la edad que tiene... ninguna duda: Messi ”. España, justamente, cuenta con varios nominados después de la conquista en Estados Unidos, aunque Lamine Yamal aparece como el único con chances reales de pelear el premio y es, de hecho, uno de los futbolistas elegidos para la tapa de L’Équipe dedicada a los candidatos al Balón de Oro.

Casemiro, en cambio, marcó uno de los puntos que pueden jugarle en contra a Messi: “ Probó en el Mundial que es el mejor . El tema es que los que votan siempre ven más al que está en Europa. Hay que ser sincero, ven más a los que ganan la Champions o las ligas importantes como la Premier League”.

No es un detalle menor. Messi es apenas uno de los tres nominados que juegan fuera de Europa : los otros son el mexicano Julián Quiñones, de Al-Qadsiah, y el senegalés Sadio Mané, de Al-Nassr, ambos en Arabia Saudita. Entre los candidatos aparecen además otras figuras de primer nivel como Ousmane Dembélé, ganador en 2025, Erling Haaland, Michael Olise, Vinícius Junior y Lautaro Martínez , el otro argentino incluido en la lista de 30.

Además de ser el máximo ganador, Messi suma 17 nominaciones al Balón de Oro , apenas una menos que Cristiano Ronaldo, dueño del récord histórico con 18 entre 2004 y 2022. El portugués, de 41 años, no integra esta vez la lista de candidatos.

En el Mundial, Messi disputó los ocho partidos de Argentina, marcó ocho goles y dio cuatro asistencias : tuvo participación directa en 12 tantos y terminó como segundo máximo goleador, detrás de Mbappé.

Aunque la MLS se disputa por año calendario, entre la segunda mitad de 2025 y el inicio de 2026 Messi volvió a alcanzar números que recuerdan a sus mejores años. Desde julio hasta el cierre de 2025 hizo 27 goles y dio 24 asistencias con Inter Miami entre MLS, playoffs y Leagues Cup. En 2026, antes del Mundial, agregó 13 goles y ocho asistencias en 16 partidos.

Veinte años después de su primera nominación y 17 después de recibir su primer Balón de Oro, Messi vuelve a estar en carrera . Pero son cada vez más los que lo ubican por encima del resto . Incluso muchos de los que durante años lo sufrieron como rival hoy se suman al pedido.

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Fuente: La Nación