Les inyectaron un supuesto “quemador de grasa” y tres pacientes quedaron con secuelas permanentes

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Una fisioterapeuta fue enviada a prisión en Colombia, acusada de haber causado lesiones permanentes a tres personas durante procedimientos estéticos en los que habría utilizado una sustancia promocionada como “quemador de grasa” que no contaba con registro sanitario.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Tathiana María Muñoz Muñoz, investigada por hechos ocurridos en Medellín.

Según la investigación, entre julio y agosto de 2024, un hombre y dos mujeres acudieron a un establecimiento ubicado en un inmueble del barrio Belén. Allí, la mujer habría inyectado la sustancia en distintas partes del cuerpo como parte de procedimientos estéticos.

La Fiscalía sostiene que el producto utilizado no contaba con registro sanitario del Invima. Tras los procedimientos, las tres personas debieron recibir atención médica y quedaron con secuelas permanentes, entre ellas deformidades y perturbaciones funcionales.

Muñoz Muñoz fue capturada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y la Secretaría de Salud de Medellín, durante un allanamiento realizado en un local del barrio La América.

De acuerdo con la investigación, en ese lugar se estarían realizando procedimientos invasivos sin contar con los permisos administrativos y sanitarios correspondientes.

Un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de lesiones personales dolosas y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud. La acusada no aceptó los cargos.