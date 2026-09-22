Llega la Fiesta de la Cerveza a Villa General Belgrano con recitales de Turf y Divididos: este es el precio de las entra

El mes de octubre tiene un festividad que con los años se convirtió en un clásico de las sierras cordobesas, por lo que lo interesados en participar deben saber con precisión cuándo es la Fiesta de la Cerveza en Villa General Belgrano.

La celebración coincide con la época primaveral y, en esta ocasión, se extiende por los primeros dos fines de semana del mes .

De acuerdo a la información del sitio oficial del evento, la Fiesta de la Cerveza en Villa General Belgrano , empieza el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre, y continúa durante el fin de semana extendido, en los días viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 octubre .

Este año se llevará a cabo la edición 63° de esta fiesta donde la tradición, la cerveza, la gastronomía y la música se entrelazan en un encuentro masivo.

Quienes deseen asistir al evento deben tener en cuenta que se realizará en el Bosque de los Pioneros , de la localidad cordobesa.

La festividad incluye una grilla de artistas destacados de la música local, que se presentan a lo largo de los dos fines de semana que dura el evento:

Lo interesados en asistir la festival pueden adquirir sus entradas a través del sitio oficial , y consultar los precios, según el día y las prestaciones de servicios:

En todos los casos no se incluye el costo de servicio por compra on line o en boletería, que hay que adicionar en el precio final.

A su vez, el evento ofrece la alternativa del servicio VIP , que incluye ubicación privilegiada, gastronomía, cervezas y otras bebidas incluidas, estacionamiento exclusivo, comodidad garantizada, livings, y cuenta con los siguientes costos:

Fuente: La Nación