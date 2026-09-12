Lo dice la ciencia: cuando creés que un gato es desobediente al llamarlo, en realidad sí te está respondiendo

Muchas personas creen que su gato las ignora cuando lo llaman por su nombre. Sin embargo, la ciencia plantea una explicación muy diferente: es posible que el gato ya haya respondido, aunque no de la manera que los humanos esperamos .

Diversas investigaciones demostraron que los gatos son capaces de reconocer la voz de sus dueños y distinguir su propio nombre. El detalle es que su respuesta suele ser mucho más sutil que la de un perro: mover las orejas, girar la cabeza o dirigir la mirada hacia quien habló puede ser una forma completa de comunicación para ellos.

Un estudio realizado con 20 gatos analizó cómo reaccionaban frente a voces desconocidas y a la de sus propietarios.

Los investigadores comprobaron que los animales respondían de manera diferente cuando escuchaban una voz familiar . Sin embargo, la mayoría no caminó hacia la persona que los llamaba: simplemente movió las orejas o giró la cabeza.

Desde la perspectiva humana eso puede parecer desobediencia, pero para el gato ese pequeño gesto ya demuestra que identificó quién está hablando .

Otra investigación confirmó que los gatos reaccionan con mayor intensidad a su nombre que a otras palabras con una longitud y una entonación similares.

Aun así, solo una minoría decidió acercarse físicamente. La conclusión fue clara: reconocer una palabra no significa obedecer una orden .

En otras palabras, el gato entiende que lo están llamando, pero decide si vale la pena levantarse o no.

La diferencia tiene una explicación evolutiva. Los perros fueron seleccionados durante miles de años para colaborar con las personas en tareas como la caza, el pastoreo, la vigilancia y la protección. Responder rápidamente a señales humanas era una ventaja.

Los gatos , en cambio, desarrollaron una relación diferente con los humanos. Su principal función histórica estuvo ligada al control de roedores cerca de los asentamientos y los depósitos de alimentos, por lo que nunca existió la misma presión para obedecer órdenes complejas.

Por eso, entender el llamado y acudir son dos cosas distintas .

Los científicos también descubrieron que los gatos no solo reconocen quién les habla, sino cómo les habla .

Cuando los dueños utilizan un tono más agudo y afectuoso —el típico que muchas personas reservan para sus mascotas— los gatos muestran una reacción más marcada que cuando escuchan una conversación normal entre adultos.

Esto sugiere que aprenden a identificar la forma particular en que su persona de confianza se comunica con ellos .

Los especialistas explican que los gatos aprenden asociaciones , no el lenguaje humano como nosotros. Pueden relacionar su nombre o determinadas palabras con experiencias positivas, como la comida, un premio o una caricia.

Por eso, para mejorar la comunicación conviene:

La próxima vez que llames a tu gato y solo mueva una oreja, quizás no te esté ignorando: es muy probable que ya haya entendido perfectamente que lo estabas llamando .

Fuente: TN