Maribel Verdú, actriz de 55 años: “Hago meditación, estiramientos, camino muchísimo y dos o tres veces por semana entreno fuerza”

A los 55 años, Maribel Verdú sostiene una rutina física muy diferente a la que tenía años atrás. La actriz española dejó de sentir la necesidad de entrenar diariamente y hoy apuesta por un enfoque más equilibrado, en el que combina caminatas, entrenamiento de fuerza, estiramientos y meditación .

Su hábito más constante es caminar. Verdú contó que intenta desplazarse a pie siempre que puede y que habitualmente completa entre 7.000 y 11.000 pasos por día , incluso cuando su agenda de trabajo es muy exigente.

Con el paso del tiempo, la actriz fue modificando la manera en que entiende el ejercicio. Si bien durante años practicó yoga junto con entrenamiento funcional, hoy su prioridad cambió.

“Ahora practico meditaciones, estiramientos, pero sobre todo entrenamiento funcional y fuerza” , explicó en una entrevista al hablar de los hábitos que mantiene para cuidar su salud.

Además, aseguró que ya no siente la presión de ejercitarse todos los días y que tres o cuatro sesiones semanales le resultan suficientes para mantenerse activa.

Más allá del entrenamiento, caminar forma parte de su vida cotidiana . La actriz explicó que evita usar el auto siempre que puede y que sus recorridos diarios le permiten alcanzar una cantidad muy alta de pasos.

“Voy a todas partes andando. O sea, 7.000, 10.000, 11.000 pasos mínimo” , contó al describir una de las costumbres que considera innegociables. Ese movimiento diario es el complemento de sus sesiones de fuerza y una de las bases de su rutina actual.

Los rodajes y los viajes no son un obstáculo para seguir entrenando. Maribel Verdú reveló que suele llevar bandas elásticas en la valija para trabajar brazos, espalda y otros grupos musculares desde cualquier lugar.

Cuando está en su casa, incorpora otros elementos como TRX, pesas y ejercicios funcionales , además de planchas, sentadillas y distintos movimientos de fuerza adaptados a su entrenamiento.

Para la actriz, el cambio más importante no fue solamente físico, sino también mental. Con los años aprendió a darle más espacio al descanso, la meditación y a elegir mejor cómo administrar su tiempo.

“Con la edad aprendes a priorizar, pero sobre todo a priorizarte a ti” , afirmó al explicar por qué ya no busca entrenar por obligación, sino como una forma de bienestar.

Hoy, su fórmula combina caminar todos los días, entrenar fuerza dos o tres veces por semana, hacer estiramientos y dedicar unos minutos a la meditación , una rutina adaptada a su edad y a sus exigencias laborales.

Fuente: TN