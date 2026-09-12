Esteban Bullrich presentó su nuevo libro en la UBA, rodeado de periodistas y dirigentes políticos

Esteban Bullrich presentó este jueves su nuevo libro, Liderazgo espiritual. Mi legado político, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires , donde un panel de periodistas compartió sus reflexiones sobre el libro.

Se trata de su cuarto libro del ex senador, luego de Es el maestro , Ahora viene lo mejor y Una nueva Buenos Aires . La presentación reunió a Marcelo Longobardi, Julia Mengolini, Ernesto Tenembaum y Carlos Pagni , quienes conversaron con el autor acerca del liderazgo, la política y el servicio público.

Además de los periodistas, estuvieron presentes en la sala el ex senador y prologuista del libro, Federico Pinedo; el ex ministro de Economía Hernán Lacunza; el diputado nacional y ex presidente de la Unión Cívica Radical Martín Lousteau; la vicejefa de Gobierno porteña, Clara Muzzio; el escritor y filósofo Santiago Kovadloff[; el ex director ejecutivo de PAMI Carlos Regazzoni; la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel; el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y el legislador Sergio Siciliano, entre otros.

Desde hace años , Bullrich combina su actividad pública con la concientización sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) , la enfermedad que le diagnosticaron en 2021 y que fue reduciendo progresivamente su movilidad hasta dejarlo comunicado únicamente a través de la mirada y un sistema de tipeo ocular.

Durante el encuentro, Bullrich sintetizó la idea central que atraviesa el libro: "El liderazgo no empieza cuando el mundo nos ve, sino cuando el alma dice sí. El liderazgo espiritual no nace del cargo, del poder ni del reconocimiento, sino de una decisión interior que después se expresa en humildad, coraje, servicio, amor, verdad, justicia, esperanza y perdón".

El libro, que cuenta con un prólogo de Federico Pined o, recorre la experiencia y el legado de líderes argentinos y universales de distintas épocas y tradiciones. Del lado local, Bullrich repasa las trayectorias de Manuel Belgrano, Juan B. Justo, Arturo Frondizi y Juan Domingo Perón. En el plano internacional, la obra se detiene en figuras como Abraham Lincoln, Winston Churchill, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, la Madre Teresa de Calcuta y el papa Francisco.

Liderazgo espiritual profundiza una reflexión que Bullrich viene desarrollando públicamente desde hace tiempo, en charlas, columnas de opinión y entrevistas, sobre las dimensiones humanas y trascendentes del liderazgo, más allá de los cargos institucionales. Como anticipa su subtítulo, el libro funciona como una síntesis de su mirada sobre el legado político y, en cierto sentido, como un testamento de ideas escrito en un momento particular de su vida.

En diciembre pasado, Bullrich había sorprendido al confirmar, en una entrevista televisiva, su intención de presentarse como candidato a presidente en 202 7, aunque aclaró que la decisión final quedará en manos de su esposa, María Eugenia Sequeiros, y de sus hijos. "Aunque pierda, puedo unir a los argentinos, esa es mi misión", había dicho entonces el exministro de Educación de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires.

El ex senador, que en 2023 había dejado su banca por el avance de la ELA, suele describir a este nuevo libro como una expresión de convicciones que fue madurando en paralelo a su enfermedad. En distintas apariciones públicas de los últimos meses citó fragmentos del texto para reclamar, según sus palabras, "líderes que sirven" y una salida a lo que definió como "heridas antiguas" de la Argentina, en contraposición a lo que llamó "héroes de bronce" o "iluminados que prometan salvaciones instantáneas".

Fuente: Clarín