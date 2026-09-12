MADARIAGA: Encontró a un ladrón en el patio que buscaba robarse un bombeador, quiso retenerlo pero logró escapar

Un vecino de General Madariaga denunció un intento de robo ocurrido en una vivienda de calle Mármol.





Según manifestó el denunciante, durante la jornada escuchó ruidos provenientes del exterior de su domicilio y, al salir, observó a un hombre que se encontraba forzando el bombeador y cortando sus cables.





El propietario intentó retener al sospechoso, pero el hombre logró escapar a pie. Durante la huida dejó abandonada una bicicleta tipo mountain bike de color blanco, que posteriormente fue entregada voluntariamente a la Policía.





De acuerdo con la denuncia, el vecino no sufrió agresiones físicas ni fue amenazado durante el episodio. La vivienda cuenta con alarma, aunque al momento del hecho no se encontraba activada, y no posee cámaras de seguridad privadas.





La causa fue caratulada como Robo en grado de tentativa.



