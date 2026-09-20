Jugaban a la pelota en la costa y decidieron meterse al río: desesperada búsqueda en Corrientes de dos primos de 16 años

Dos primos de 16 años son intensamente buscados desde el jueves tras haber ingresado a nadar en el río Paraná, en cercanías de la cabaña Puesta del Sol, en la localidad de Ituzaingó , Corrientes. Las pertenencias de los jóvenes quedaron en la orilla y las autoridades ampliaron el rastrillaje.

Según comentaron testigos del hecho, los dos adolescentes estaban jugando a la pelota en la costa cuando decidieron meterse al río . Poco después, dejaron de verse y luego de alertar a la Policía de Corrientes, l os agentes hallaron sus pertenencias en la orilla.

En el lugar trabajan personal de Policía junto a la Prefectura Naval Argentina (PNA), que agrandaron el operativo para dar con los dos desaparecidos.

El hecho generó angustia entre los familiares y vecinos de Ituzaingó , que esperan que los agentes les lleven novedades.

Desde la Policía solicitaron la colaboración comunitaria para aportar cualquier dato certero que ayude al operativo, el cual se mantendrá activo durante las próximas horas.

Fuente: Clarín