Caos, oscuridad y miedo: sigue el desconcierto por el apagón masivo que afectó a 1,5 millones de personas y hay temor por el verano

"Nos quedamos a oscuras. Semáforos apagados, fue un caos total ", cuenta Emilia (33) a Clarín . Había salido de la cancha de River junto a su amigo Nicolás, desanimados por la derrota por 2 a 1 frente a Huracán. Caminaron en penumbras hasta Cabildo para tomar el colectivo 152 que los lleve a Olivos. Durante veinte minutos, Emilia miró por la ventana y apenas pudo distinguir las calles. No había luces en las casas ni en los negocios.

El testimonio de Emilia refleja el trastorno que sufrieron miles de personas que el sábado a la noche estaban en la calle, volviendo de haber pasado una jornada al aire libre con un día 100% primaveral, llegando a su departamento y quedando atrapados en el ascensor , o aprontándose para salir o entrar a una muestra en un museo, como la de Frida Kahlo en el Malba.

"Un viaje a oscuras, sentí miedo. Aunque duró veinte minutos y después volvió. Lo único que iluminaban las calles eran las luces de los autos", agrega. Lo mismo se repitió en distintos barrios de zona norte de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Cerca de 600.000 usuarios se quedaron sin luz durante la noche del sábado.

En algunos lugares, el corte siguió durante la madrugada del domingo y volvió a las pocas horas. Hasta el momento tanto el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege, ex ENRE) como Edenor –la empresa que habría sido responsable de la falla– no pueden explicar todavía qué provocó el apagón que, se estima más allá del número de clientes, afectó a más de un 1.500.000 de personas .

"Se están analizando las causas del corte. Al momento sabemos que se registraron fallas en la línea de 220 kV de Malaver (ubicada en San Martín) y en la subestación Santa Rita (Palermo). Se le solicitará información a Sacme (Sociedad Anónima Centro de Movimiento de Energía) que es la que coordina y opera la red de alta tensión en CABA y GBA, a fin de reconstruir los momentos previos al evento e identificar las responsabilidades", explican desde el Enrege a Clarín .

Además, aclara que, "en caso de corresponder, se aplicarán las sanciones previstas en el reglamento de suministro". Las multas serán en los casos en que se "verifiquen incumplimientos en el reglamento de suministro y en el contrato de concesión".

Por su parte, fuentes de la distribuidora coinciden que "la interrupción producida el sábado fue consecuencia de una falla en un interruptor de 220 kilovatios en la Subestación Malaver de Edenor". Y agregaron que "se continúa con el análisis e investigación de los detalles que originaron esa falla ".

Según los testimonios de vecinos, el corte se produjo alrededor de las 20.30 de este sábado y los principales barrios afectados fueron Palermo, Belgrano, Villa Santa Rita, Recoleta, Villa Urquiza, Núñez, Coghlan, Colegiales, Chacarita, Saavedra, Flores e incluso varios sectores de Vicente López, San Isidro y gran parte de Villa Ballester, en el partido de San Martín.

"El apagón del sábado... ¿Dijeron cuál fue la causa? Nadie explica nada y todavía no estamos en verano", escribió Gabriela, de Vicente López en sus redes.

"En Saavedra se fue a las 21 y volvió, así tres veces, cosa de arruinarnos los electros. Sé que en otros barrios también", cuenta Claudia, otra usuaria afectada a este medio.

Silvia estaba en el cine de un shopping de Saavedra. "Se cortó dos veces y luego el shopping permaneció con generador hasta que me fui alrededor de las doce de la noche. Fue horrible en un momento quedó todo oscuro", dice.

Mientras las empresas daban poca información, fuentes de la Sacme habían informado que Edenor perdió cerca del 11% de su demanda eléctrica.

Incluso, Edesur –la compañía menos afectada– explicó a Clarín que casi 80.000 de sus usuarios se quedaron sin luz "por una falla en la red de Edenor, que arrastró a la subestación Santa Rita de Edesur".

A las 21, la Ciudad llevaba varios minutos a oscuras y no se sabía la dimensión del apagón masivo. En la página del Enrege, Edenor informaba que había 649 usuarios sin luz y Edesur, unos 6.000.

Pero los números cambiaban minuto a minuto. Media hora después, Edesur ya registraba 86.542 usuarios afectados. Y antes de las 22, Edenor informó 519.474 hogares sin electricidad. Poco después, esa cifra pasó a 24.094.

Los números subían y bajaban, pero la mayoría de las calles de la zona norte de la Ciudad estaban a oscuras. Los semáforos dejaron de funcionar en las avenidas más importantes. En el Malba, cientos de personas que esperaban para entrar a una muestra sobre Frida Kahlo quedaron a oscuras frente al museo.

Después de las 21.30, algunas zonas empezaron a recuperar la luz. En Palermo y Recoleta, el corte duró unos 20 minutos. "Los servicios son carísimos y encima te cortan la luz y nadie las controla, cobran lo que quieren", reclama Mauro (37) de Palermo, uno de los barrios más afectados.

Según explicaron, personal de Edenor y Edesur salió a recorrer los barrios para encontrar el origen de la falla y recuperar el servicio. Algunos usuarios revelan que tuvieron varios cortes durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Y se mostraron muy preocupados. Todavía no llegó el verano y ya hubo un apagón masivo. Con las altas temperaturas aumenta el uso de aires acondicionados y también el consumo de electricidad. Por eso, muchos se preguntan qué va a pasar cuando llegue el calor fuerte y la demanda sea mayor.

Es que el sábado se caracterizó por ser una jornada muy agradable en cuanto a la temperatura, sin frío ni calor, con mucha gente que disfrutó del aire libre. La temperatura en la noche del sábado era de 19° y demanda eléctrica a la hora del apagón era de 16.800 megavatios , muy lejos del récord de 27.203 registrado para un sábado, el 11 de marzo de 2023.

"En Glew fue y vino tres veces", confiesa Marcelo (66). "Fue un corte mínimo de cinco minutos y volvió. A la media hora otro corte. Los electrodomésticos pasaron de prendido a apagado a las tres y a cinco de la mañana. Fueron mini cortes", agrega.

"El corte duró aproximadamente 30 minutos por lo menos en Núñez y todavía no es verano. Imaginate cuando todos prendamos el aire", dice Adriana (54).

La falta de semáforos obligó a la Policía de la Ciudad a desplegar controles de tránsito en las principales avenidas de la Ciudad. En Palermo, algunas calles ya estaban valladas por la maratón que tuvo lugar este domingo.

Edesur informó que a las 21.30 había normalizado el servicio de sus clientes afectados por “una falla en el sistema, ajena a esa compañía”. Por su parte, los técnicos de Edenor trabajaron en la línea Malaver para recuperar el servicio a miles de usuarios que todavía seguían sin luz.

Pasadas las 22, la electricidad volvió en la mayoría de los hogares afectados, aunque todavía se desconoce que provocó el apagón que dejó a tantos barrios a ciegas y si le aplicarán sanciones a las empresas responsables.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín