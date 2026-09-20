Filmó a empleados de una empresa sacando la basura fuera del horario permitido y quisieron atacarlo con un palo

Un vecino y un empleado de una empresa de procesamiento de pescado protagonizaron un violento episodio en Villa Ortúzar, cuando el primero se quejó porque el trabajador sacaba la basura fuera del horario permitido. Mientras filmaba la escena y se quejaba porque se llenaba de moscas el tacho de basura, el empleado intentó atacarlo con un palo para que deje de filmar.

El hecho ocurrió sobre la calle Montenegro al 1.600 y quedó registrado en un video que dura poco más de un minuto y que se hizo viral en redes sociales. El mismo comienza con el joven denunciante mostrando un contenedor de basura, sobre el que señala que se "llena de moscas" porque, aseguró, trabajadores de una empresa cercana sacan los residuos fuera del horario habilitado.

"La basura llena de moscas. Se cagan en la vida de los vecinos. Ni siquiera le puede comprar esta empresa un sellado adecuado a la basura. Lamentable" , reclama en voz alta quien denuncia las malas condiciones sanitarias de la cuadra.

Acto seguido, se acerca a la puerta del lugar, donde dos empleados, antes de cerrar la puerta ingresan al lugar un tacho de basura más pequeño que los que están en la vía pública.

"Mirá qué capo que soy, te grabo hasta adentro de la fábrica. Es la vía pública, papi", desafía el hombre, ante la mirada de los empleados de la firma.

Mientras uno de ellos se muestra enojado y harto de la actitud del hombre, repentinamente agarra un palo , que luego sería nombrado como bate de béisbol.

En medio de una tensión creciente, el joven que denuncia le recuerda a su interlocutor que él no le puede decir que no puede grabar. "¿A mi me vas a decir que no puedo grabar? ¿Quién sos para decirme que no puedo grabar?" , le reprocha.

El empleado sale raudamente del lugar donde trabaja y comienza revolear el bate, mientras camina hacia el hombre de manera amenazante y provocador.

"Dejá de grabar", le exige, a lo que el joven responde: "¿Qué te pasa, flaco? ¿Qué te pasa, pelotudo?"-

Instantes después, el empleado lo corre unos metros intentando golpearlo y el que graba con su teléfono corre llamando a la policía.

Cuando el empleado de la empresa que procesa pescados decide regresar, no sin amenazar una última vez, intercede un vecino que intenta apaciguar la situación . "Me pegó. Lo tengo grabado. O sea, no me llegó a pegar, pero me agarró con el bate y salí corriendo", relata sobre el final del video.

Un comunicado del gobierno porteño expresó que "más allá de la violencia del episodio, el video expuso un problema de convivencia que se repite en distintos barrios y que en la Ciudad de Buenos Aires motivó un refuerzo de los controles durante los últimos meses ".

El texto añade que este ajuste redujo considerablemente la infracción que corresponde a retirar los residuos fuera del horario permitido.

"Pero también volvió a poner el foco sobre una conducta individual que termina afectando la limpieza y la convivencia de toda una cuadra", añade.

La empresa, en tanto, fue clausurada durante 24 horas, según se estipula en la normativa.

Según datos de la administración porteña, desde el inicio de los controles intensivos se registraron 756 clausuras preventivas , una cifra que representa apenas e l 0,5% del universo de aproximadamente 150.000 comercios de la Ciudad.

"La fiscalización no es masiva ni indiscriminada, sino una intervención quirúrgica enfocada sobre el reducido porcentaje reincidente que incumple las normas", plantearon.

Fuente: Clarín