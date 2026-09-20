“Eso es mentira”: Bullrich cruzó a Santilli luego de que dijera que no se enteró de los cambios en el Presupuesto porque se fue antes de la reunión

Patricia Bullrich volvió a la carga por los fondos recortados al área de Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027. En la víspera Diego Santilli había dicho que no se enteró del recorte porque la senadora se retiró antes de la reunión de mesa política del pasado martes. "Eso es mentira, cuando se habló del Presupuesto yo estaba", lanzó la ex ministra y volvió a exponer las heridas de la interna libertaria.

La actual presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza se quejó la semana pasada porque no fue alertada sobre los recortes previo al envío del proyecto al Congreso . En cambio, dijo, se enteró por las quejas de los diputados entrada la madrugada del miércoles (el proyecto ingresó a las 3 de la mañana del 16 de septiembre). Luego de que Bullrich se manifestara abiertamente ante el desplante, el jefe de Gabinete aseguró que no estaba al tanto porque se retiró antes de la reunión en la que se debatió el Presupuesto.

" Eso es mentira, cuando se habló del presupuesto yo estaba. Y (Martín) Menem tampoco sabía nada y él se quedó tres minutos más que yo", afirmó en declaraciones este domingo a LN+ .

Y lejos de ponerle paños fríos, la senadora continuó: "Eso de que después lo hablaron, eso no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos".

Luego, más adelante en la entrevista, la senadora aseguró no querer mantener un conflicto con el Jefe de Gabinete : "No me quiero pelear con Santilli" , pero mantuvo su versión de que "ninguno sabía nada" sobre los cambios presupuestarios.

Además, volvió a destacar que el manejo de Discapacidad por parte del Gobierno es un tema que "sensibiliza". En consecuencia, indicó, como Estado " tenemos que estar más cerca de la gente" , y que de lo contrario "parece una provocación", de cara al electorado.

Al ser consultada por la próxima reunión de mesa política, que se llevará a cabo el martes, Bullrich ironizó entre risas: "Voy a llegar temprano y me voy a ir al final".

Por otro lado, la dirigente libertaria calificó las versiones y teorías de una posible candidatura de Cristina Kirchner como una "distracción" y "verso".

Se amparó en que la condena de la ex presidenta de 6 años de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos ya fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

La hipótesis de una presunta impugnación fue movilizada la semana pasada por los abogados de la expresidente -Rafael Valim y Javier Borrego y Carlos Beraldi-, quienes presentaron pruebas ante la ONU para impugnar la condena por el caso Vialidad. Concretamente, la defensa se basa en una nueva planilla que indica que Lázaro Báez solo recibió el 1% de un fideicomiso vial. Argumentan que esto desmiente el desvío de fondos a su favor y prueba una persecución política.

Luego, Bullrich analizó la figura de Axel Kicillof como posible candidato, y marcó que los movimientos del gobernador de la Provincia de Buenos Aires están enfocados en diferenciarse de la figura del expresidente Alberto Fernández: “A mí me parece que lo que hace Kicillof es decir: ‘Yo no soy Alberto Fernández, yo no soy un muñeco'".

“Demostrar su autonomía es la única forma de que sea candidato” , sumó sobre el gobernador bonaerense.

Por último, retomó las críticas a Kicillof y exigió que "tiene que responder", ante la inseguridad en el Conurbano.

Fuente: Clarín