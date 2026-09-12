Hay alerta amarilla por vientos, nevadas y lluvias para este sábado 12 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió este sábado 12 de septiembre una serie de alertas de nivel amarillo por vientos fuertes, nevadas y lluvias , que alcanzan a distintas provincias del país. El nivel de advertencias implica la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El organismo informó que la alerta amarilla por nevadas afectará a las provincias de Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis . Allí se esperan valores de nieve acumulada de hasta 10 centímetros y no se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas más bajas.

Por este motivo, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono , informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Además, una alerta amarilla por vientos fuertes rige en las provincias de San Luis y Mendoza . Esta área puede ser afectada por vientos del sudeste con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70.

Ante este cuadro de situación, el SMN recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento , como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Por último, la alerta amarilla por lluvias alcanza a La Rioja y Córdoba , donde pueden registrarse lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 milímetros , que pueden ser superados de forma puntual, y que se pueden dar en forma de nieve o aguanieve en las zonas más elevadas.

En este sentido, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa recomendó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros , alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

En la ciudad de Buenos Aires se prevé un día totalmente nublado y con tormentas durante gran parte de la mañana. La mínima será de 10°C y la máxima de 11°C . También se espera una jornada ventosa, con velocidades de hasta 31 kilómetros por hora.

En la provincia de Buenos Aires , se estiman condiciones similares, con una mínima de 10°C y una máxima de 16°C . Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado y los chaparrones tendrán lugar durante la tarde y hacia el fin de la jornada.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 16°C y 10°C en Catamarca ; 22°C y 13°C en Chaco ; 11°C y -3°C en Chubut ; 11°C y 6°C en Córdoba ; 22°C y 13°C en Corrientes ; 15°C y 9°C en Entre Ríos ; 22°C y 15°C en Formosa ; 16°C y 8°C en Jujuy ; 9°C y 2°C en La Pampa ; 11°C y 8°C en La Rioja ; y 6°C y 3°C en Mendoza .

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 21°C y 14°C; 10°C y -1°C en Neuquén ; 11°C y -1°C en Río Negro ; 14°C y 10°C en Salta ; 5°C y 3°C en San Juan ; 6°C y 1°C en San Luis ; 10°C y 0°C en Santa Cruz ; 15°C y 9°C en Santa Fe ; 16°C y 10°C en Santiago del Estero ; 6°C y 1°C en Tierra del Fuego ; y 15°C y 12°C en Tucumán .

Fuente: La Nación