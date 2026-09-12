Inter Miami confirmó su presencia en Balcarce y podría llegar la familia Messi

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El club estadounidense será uno de los grandes atractivos de la vigésima edición del tradicional certamen organizado por Racing Club. La delegación llegará el 22 de enero y competirá en la categoría 2015, donde habitualmente juega Mateo Messi. Su presencia todavía no fue confirmada.





La confirmación de la participación de Inter Miami en la vigésima edición del torneo de fútbol infantil Ciudad de Balcarce “Javier Vallina” generó una enorme expectativa en la ciudad y abrió una pregunta inevitable: ¿llegará Mateo Messi a jugar el tradicional certamen?





Según informó Diario La Vanguardia, la delegación del club estadounidense arribará a Balcarce el 22 de enero y estará integrada por 22 personas. Inter Miami participará del torneo organizado por Racing Club, que se desarrollará entre el 23 y el 31 de enero en el predio del estadio Juan Carlos Gentile.





El interés especial está puesto en la categoría 2015, la principal del certamen, en la que habitualmente participa Mateo Messi, segundo hijo de Lionel Messi. Sin embargo, desde la organización aclararon que su presencia todavía no está confirmada y que será necesario esperar la nómina definitiva de jugadores que viajarán a la Argentina.





Javier Vallina, referente del torneo, confirmó la participación de Inter Miami y pidió cautela frente a la posibilidad de que Mateo integre la delegación. Según explicó, el niño habitualmente forma parte de ese plantel, pero aún no se conoce quiénes serán los jugadores que viajarán a Balcarce.





¿Puede llegar Lionel Messi?





La presencia de Mateo abre otra posibilidad que genera todavía más expectativa: que Lionel Messi viaje a Balcarce para acompañar a su hijo.





Por el momento, tampoco existe confirmación sobre la presencia del capitán de la Selección argentina. Para la organización sería un acontecimiento extraordinario, pero prefieren mantener la cautela hasta conocer los detalles definitivos del viaje y la composición de la delegación.





Así, por ahora, hay una certeza y dos incógnitas. Inter Miami jugará el torneo. Lo que todavía no se sabe es si entre sus futbolistas estará Mateo Messi y, en caso de que así sea, si su padre lo acompañará.





Un torneo con fuerte presencia nacional e internacional





La participación de Inter Miami se suma a una edición que tendrá una importante presencia de clubes de distintas partes del país.





En la categoría 2015 ya confirmaron su participación Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Vélez, Lanús, Banfield y Belgrano de Córdoba, entre otros equipos.





Además, existen gestiones avanzadas para incorporar a Sporting Cristal de Perú y a una escuela de fútbol de San Pablo, Brasil. De concretarse esas participaciones, el torneo adquirirá un marcado perfil internacional.





La competencia se disputará durante la última semana de enero de 2027 y contará con alrededor de 30 instituciones en la categoría 2015. En total, se espera la participación de cerca de 2.000 chicos a lo largo del certamen.





La delegación de Inter Miami permanecerá en Balcarce durante su participación y se alojará en un hotel céntrico de la ciudad.





La presencia del club estadounidense ya es una realidad y representa uno de los grandes atractivos de la vigésima edición del “Ciudad de Balcarce – Javier Vallina”. Ahora, toda la atención estará puesta en la lista definitiva de jugadores: la posibilidad de que Mateo Messi llegue a Balcarce mantiene abierta una expectativa que podría convertir al tradicional torneo infantil en un acontecimiento todavía más especial.