Amir Anwary, veterinario, sobre el Staffordshire Bull Terrier: “Puede parecer intimidante, pero es cariñoso y familiar”

El Staffordshire Bull Terrier es uno de los mejores ejemplos de que la apariencia de un perro no siempre refleja su verdadero temperamento. Aunque su cuerpo musculoso puede resultar imponente a primera vista, muchos veterinarios destacan que se trata de una raza especialmente afectuosa con las personas.

El veterinario sudafricano Amir Anwary lo incluyó entre las cinco razas ideales para dueños primerizos y explicó por qué ocupa un lugar tan especial en su lista: “Puede parecer intimidante, pero es cariñoso y familiar” .

Al elaborar su selección, Amir Anwary partió de una pregunta sencilla: ¿qué características debería tener un perro para alguien que nunca convivió con uno?

Según el veterinario, lo más importante es buscar un animal entrenable, equilibrado y capaz de adaptarse a la vida familiar . En ese contexto, el Staffordshire Bull Terrier destacó por su personalidad mucho más dulce de lo que su aspecto suele hacer pensar.

Incluso confesó que es su raza favorita como veterinario y aseguró que una de las cosas que más le gustan es su característica “sonrisa” , una expresión facial muy habitual en estos perros.

El Staffordshire Bull Terrier es un perro de tamaño mediano, compacto y muy musculoso. Sin embargo, su físico no determina automáticamente su comportamiento.

La convivencia depende también de factores como la socialización desde cachorro, el entrenamiento, la actividad física, el entorno y la educación que recibe por parte de sus dueños . Por eso, los especialistas insisten en que ninguna raza garantiza por sí sola un determinado carácter.

Anwary también aclara que recomendar la raza no significa que cualquier ejemplar sea adecuado para cualquier hogar . Antes de adoptar un perro conviene evaluar el tiempo disponible, la dinámica familiar y la posibilidad de ofrecerle ejercicio, estimulación mental y una crianza responsable.

Estas son las cinco razas que el veterinario considera especialmente adecuadas para quienes tendrán un perro por primera vez:

Para muchas personas, el Staffordshire Bull Terrier queda descartado únicamente por su apariencia musculosa. Sin embargo, la experiencia de veterinarios como Amir Anwary plantea una mirada diferente: detrás de ese físico imponente puede haber un perro afectuoso, leal y perfectamente capaz de integrarse a una familia , siempre que reciba una educación adecuada y una crianza responsable.

Fuente: TN