Hay alerta amarilla por lluvias y nevadas en 5 provincias para hoy, sábado 12 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y nevadas para este sábado 12 de septiembre en sectores de La Rioja , San Juan , Córdoba , San Luis y Mendoza .

El área será afectada durante la mañana por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 25 mm , que pueden ser superados de forma puntual.

La precipitación puede ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada en las zonas más elevadas.

El área será afectada durante la mañana por lluvias y nevadas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 15 cm , que pueden ser superados de forma local.

Los valores más importantes de acumulación de nieve se esperan en Mendoza y sobre las zonas serranas de San Luis y Córdoba.

En las regiones de menor elevación, las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y nieve mezclada o lluvia.

Fuente: TN