DOLORES: Un micro chocó contra un caballo suelto en la Autovía 2 y la Justicia responsabilizó a Aubasa

ZONALES

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó la responsabilidad de Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) por un accidente ocurrido sobre la Autovía 2, en jurisdicción de Dolores, donde un micro de la empresa Tienda León chocó contra un caballo que se encontraba suelto sobre la calzada.





El hecho ocurrió el 29 de diciembre de 2021, alrededor de las 23.27, a la altura del kilómetro 213. Según quedó acreditado en el expediente, un vehículo Scania impactó contra el equino y, posteriormente, el animal fue embestido por una camioneta Peugeot Partner que circulaba por el lugar. El caballo murió como consecuencia del impacto y uno de los pasajeros del micro debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.





Tras el siniestro, Tienda León inició una demanda contra Aubasa por los daños ocasionados en la unidad. En primera instancia, la Justicia de Dolores había establecido una indemnización de $4.091.398, además de los intereses y mecanismos de actualización correspondientes.





La concesionaria y su aseguradora, Provincia Seguros, apelaron la resolución y argumentaron, entre otros puntos, que la aparición del animal sobre la autovía había sido un hecho imprevisible e inevitable. También plantearon que debía analizarse la eventual responsabilidad del conductor del micro.





Sin embargo, los jueces Diego Ucín y Roberto Mora, integrantes de la Cámara marplatense, rechazaron los planteos y confirmaron la sentencia.





El tribunal consideró que la presencia de animales sueltos en una autovía constituye un riesgo previsible para una concesionaria vial, por lo que Aubasa debía acreditar que había adoptado medidas razonables para prevenir este tipo de situaciones.





En ese sentido, la Cámara remarcó que en la causa no se habían presentado pruebas suficientes sobre la existencia de carteles de advertencia, patrullajes exhaustivos u otros mecanismos de prevención destinados a reducir el riesgo de animales sueltos en ese sector de la Autovía 2.





La resolución también confirmó los montos indemnizatorios, que deberán actualizarse al momento de la ejecución de la sentencia. Se establecieron $1.019.398 por los daños materiales sufridos por el micro y $3.072.000 por la pérdida de valor venal del vehículo.





En este último concepto, una pericia mecánica determinó que la unidad había sufrido una depreciación del 9,6% de su valor como consecuencia del siniestro.





De esta manera, la Justicia marplatense mantuvo el criterio de primera instancia y responsabilizó a la concesionaria por no haber acreditado medidas suficientes para prevenir la presencia de animales sobre la calzada.