Las declaraciones que Donald Trump viene realizando desde casi principios de año sobre un eventual quiebre en la histórica posición de “neutralidad diplomática” sobre el conflicto anglo argentino por la soberanía de Malvinas, más la evidencia de que en el gobierno de Javier Milei trabajaban desde meses los planes para endurecer la política hacia el Reino Unido con más sanciones para las empresas que operen en el archipiélago y una mayor presencia militar argentina en el Atlántico Sur, empieza a tener sus primeras consecuencias.

Por un lado, las fuerzas armadas de Chile -aliadas de Gran Bretaña- se lanzaron a realizar descomunales ejercicios militares en el Pacífico austral, a la altura de Punta Arenas , ciudad que fuertemente vinculada a las Malvinas. Y además, las exhiben en publicaciones de redes sociales.

Por otro lado, en el Parlamento británico hubo pedidos para que se refuerce militarmente la "defensa" de las Malvinas frente a lo que consideran amenazas argentinas. La respuesta del gobierno fue anunciar que ya estaba en marcha el recambio de los cuatro Eurofighter Typhoon que están siempre en alerta permanente en Mount Pleasant por una versión más moderna.

El gobierno del Reino Unido busca despegar su actualización del aparato militar a las presiones de Trump al laborismo para que aumente los gastos en Defensa en la Alianza Atlántica del Norte -lo mismo le exige el republicano a sus otros aliados en la OTAN. Pero las las preguntas reiteradas sobre las Malvinas y Argentinas llevaron al primer ministro Andy Burnham a contestar ante el Parlamento: “Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Falklands que decidieron ser británicos. Esto nunca cambiará con este gobierno y seremos implacables en defenderlo".

De acuerdo a la revista especializada UK Defence Jornal, el Ministerio de Defensa británico ya decidió renovar los cuatro Typhoon de la primera fase que presta servicio el Escuadrón 1435 en las Islas por cuatro cazas de la segunda fase procedentes de la flota existente durante la rotación prevista entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2027. El Typhoon es un cazas polivalente, con bimotor, de gran maniobrabilidad, construido por el consorcio de empresas europeas Eurofighter GmbH-

Al responderle ante el Parlamento británico por la escalada reciente entre Londres y la administración libertaria al diputado conservador Ben Obese-Jecty y sobre qué medidas se habían tomado para reemplazar los aviones cuando sean dados de baja en 2027, Luke Pollard, Ministro de Estado para la Preparación de la Defensa y la Industria, declaró: "Los cuatro aviones Typhoon de la primera generación actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur serán reemplazados por cuatro aviones Typhoon de la segunda generación procedentes de la flota existente durante la rotación de aeronaves prevista para finales de noviembre o principios de diciembre de 2027. Tras su regreso al Reino Unido, los cuatro aviones de la primera generación serán dados de baja del Registro de la Autoridad de Aviación Militar y entrarán en el proceso de desguace". E hizo una descripción de otras cuestiones militares.

Tras su victoria sobre la Argentina en la guerra por las Malvinas de 1982, el Reino Unido prestó atención a varios pilares para el desarrollo futuro de lo que considera Territorio de Ultramar británico.

Uno de esos pilares fue la promoción económica del archipiélago que, en principio fue a través de la ampliación unilateral de las 200 millas de control donde se conceden licencias de explotación pesquera, principal ingreso fiscal del archipiélago para los hoy ricos 3.000 isleños que viven en las Malvinas. Ahora, esperan que las empresas de Israel, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration empiecen a explotar petróleo a partir de 2028, lo que cambiaría por completo el orden geopolítico del Atlátnico Sur y la Antártida. El Gobierno de Milei apunta su esquema de sanciones montado por el gobierno de Cristina Kirchner pero nunca aplicados precisamente sobre la pesca y el petróleo de Malvinas.

El otro pilar es militar. Por un lado construyó la titánica base militar de Mount Pleasant, construida entre 1983 y 1985, que tuvo alguna vez 5.000 efectivos y hoy no superan los 1.500. Por otro lado, siempre bajo rechazo argentino, la defensa tiene otros dos pilares, el de la Fuerza Aérea Real, y el de la Fuerza Naval, con aviones y buques de guerra que patrullan la zona y que en general, cuando necesitan asistencia recurren a Chile, Uruguay y Brasil. Eso siempre fue así aunque Argentina pidiera que no lo hicieran.

Las tensiones actuales hicieron que en Londres midieran los presupuestos actuales. El Daily Mail publicó un extenso informe la semana pasada en el que contrastó que el Reino Unido tiene hoy un presupuesto de 68.000 millones de libras para la defensa y que la proyección es de 80.000 millones de libras para 2029, mientras que el presupuesto de Argentina es de apenas 3.800 millones de libras.

Contabilizó la enorme diferencia de buques, submarinos, aviones, helicópteros, y potencial nuclear para enfrentar a la Argentina en un eventual conflicto y las diferencias son siderales a su favor. Pero los sectores que quieren aumentar el gasto militar en Londres se siguen quejando: “el Reino Unido perdió capacidad anfibia, la Royal Navy se quedó sin sus buques de asalto anfibio" lo que, según la prensa especialista británica deja lo deja sin una vía viable para recuperar militarmente las Malvinas en caso de que Argentina tomara el control de las islas.

Sostienen que “el Ejército británico está debilitado, que tiene serias dificultades para combatir y que sus principales programas de modernización incluyendo tanques, artillería y vehículos blindados. Piden que sean "reemplazados de urgencia".

Ahí es donde sostienen que la RAF -la fuerza aérea- aparece como la principal capacidad de respuesta porque conserva su capacidad para proyectar fuerza a distancia gracias a sus Eurofighter Typhoon.”

Desde 2009, cuatro Eurofighter Typhoon FGR4 del 1435 Flight constituyen el núcleo de la defensa aérea británica de las islas. Reemplazaron entonces a los Tornado F3.

Los aviones permanecen en RAF Mount Pleasant y están preparados para despegar en pocos minutos ante una eventual amenaza. La base cuenta además con un Airbus A400M Atlas para transporte y un Voyager para reabastecimiento en vuelo.

Fuente: Clarín