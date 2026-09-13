Cierran parcialmente un sector de la avenida Lugones por obras

El tránsito en la avenida Lugones estará nuevamente interrumpido durante esta semana: tres carriles de la avenida estarán restringidos por obras de la empresa Metrogas.

Según informaron fuentes oficiales, los trabajos comenzaron durante la noche del viernes y se extenderán a lo largo del lunes y el martes. Habrá tres carriles derechos restringidos en la curva de conexión desde la avenida General Paz, por lo que podrían generarse demoras para quienes ingresan a la Ciudad desde la Zona Norte.

A su vez, señalaron que los accesos desde la avenida del Libertador hacia la General Paz, que permanecieron cerrados durante el fin de semana, estarán habilitados para el tránsito.

Estas obras de Metrogas se suman a una larga lista que afectó el tránsito en el último tiempo en una de las principales vías de ingreso a la Ciudad desde el norte del Gran Buenos Aires para la readecuación y ampliación del puente Labruna y la reorganización de los accesos entre la autopista, la avenida Udaondo, Ciudad Universitaria y la Costanera Norte.

La primera etapa de la obra de ampliación del Puente Labruna, denominada Rama Norte, ya se habilitó a fines de mayo. Implicó cambios en los sentidos de circulación de dos arterias claves de la zona de Núñez y Belgrano: la avenida Udaondo pasará a ser mano única hacia Libertador desde la autopista Lugones, mientras que Campos Salles será la salida hacia Lugones desde Libertador, donde se habilitará un semáforo con giro a la izquierda en la mano hacia el centro.

La obra, impulsada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad a través de AUSA, tiene por objetivo duplicar la capacidad de la estructura, que pasará a tener un carril doble en cada sentido. Buscan mejorar la conectividad entre el Parque de Innovación, el estadio de River Plate, la Ciudad Universitaria de la UBA y el corredor de las avenidas Lugones y Cantilo.

En julio pasado continuaron las obras de ampliación y AUSA llevó adelante un operativo especial mediante el cual se cerró Lugones a la altura de Udaondo. La segunda etapa de la obra permitirá incorporar una conexión en sentido inverso al habilitado y agregará una amplia pasarela peatonal entre ambas manos, con canteros y bicisenda.

Fuente: La Nación