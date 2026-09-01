Antes de ser trasladado, Laurta denunció a su expareja y a su exsuegra: dijo que su hijo estaba por entrar en una red de trata

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Pablo Laurta será trasladado este martes desde Paraná a Córdoba , donde quedará alojado en el Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje. El acusado enfrenta una causa por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio , además del secuestro de su hijo de 5 años. Antes de dejar Entre Ríos, presentó una denuncia contra su expareja y su exsuegra, las dos mujeres asesinadas.

Según informó El Doce , Laurta sostuvo en esa presentación que su hijo estaba por ingresar en una supuesta red de trata infantil . Esa versión forma parte de la explicación que el acusado busca dar sobre el motivo de su viaje a la Argentina. Sin embargo, la Justicia no comprobó hasta ahora que esa denuncia tenga sustento .

La presentación deberá ser analizada por la Justicia, pero el hecho de que haya sido recibida no significa que lo denunciado haya sido probado. La hipótesis también aparece vinculada al argumento que Laurta intenta sostener para explicar que viajó con la intención de llevarse al nene. La investigación por los femicidios continúa por otra vía.

La jueza de Garantías N°4 de Concordia, María Gabriela Seró , consideró que ya no era necesaria la presencia de Laurta en Entre Ríos para las medidas relacionadas con la investigación por el crimen del remisero Martín Palacio. Por ese motivo, autorizó el traslado del acusado a Córdoba. Allí permanecerá detenido mientras avanza el expediente por el doble femicidio.

Su abogado, Augusto Lafferriere , adelantó que apelará la decisión. El defensor sostiene que el cambio de cárcel empeora las condiciones de detención de Laurta por la distancia con su familia, que vive en Montevideo. También destacó la conducta que tuvo el acusado durante su permanencia en la cárcel de Paraná.

En Córdoba, Laurta será juzgado por los femicidios de Giardina y Zamudio . El juicio tiene fecha prevista para el 8 de marzo de 2027 y la acusación incluye homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género. Además, se lo acusa de haber secuestrado a su hijo de 5 años después de los asesinatos.

El caso también tiene una segunda investigación en Entre Ríos por la muerte del remisero Martín Palacio . De acuerdo con la causa, Laurta habría contratado al hombre para trasladarse hacia Córdoba. La investigación por ese crimen había sido uno de los motivos por los que permanecía detenido en Paraná.

Laurta fue detenido el 12 de octubre de 2025 en un hotel de Gualeguaychú . Durante el operativo, los investigadores secuestraron dispositivos electrónicos y anotaciones personales que luego fueron incorporados a las distintas causas.

Además, en uno de sus teléfonos los investigadores habrían encontrado material de abuso sexual infantil . A partir de ese hallazgo, fue imputado en Córdoba por tenencia de representaciones sexuales de menores de edad. Esa causa se suma a los expedientes que ya enfrenta por los femicidios y por la muerte del remisero.

Fuente: TN