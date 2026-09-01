A tres años de la muerte de Silvina Luna, realizaron una junta médica para determinar la responsabilidad de Aníbal Lotocki

NACIONALES

A tres años de la muerte de Silvina Luna , ocurrida el 31 de agosto de 2023 a los 43 años en el Hospital Italiano como consecuencia de una insuficiencia renal aguda, la Justicia realizó este martes una junta médica para determinar si su fallecimiento pudo haberse evitado y establecer el grado de responsabilidad de Aníbal Lotocki . El procedimiento se llevó a cabo en el edificio de la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 60 ordenó el análisis en el marco de la causa que investiga al excirujano Lotocki , quien actualmente afronta el juicio por el fallecimiento de Cristian Zárate , un hombre de 50 años cuyo deceso ocurrió durante una operación el 15 de abril de 2021 en una clínica del barrio porteño de Caballito.

La junta médica había comenzado a las 10 en la calle Viamonte 2101 y terminó minutos antes del mediodía. Tras el procedimiento, Jorge Dri, perito de la junta por parte de Burlando, aseguró que hubo una falta de seguimiento del cuadro clínico de Luna. “Hubo inacción médica en el seguimiento del cuadro clínico. Lotocki se preocupó únicamente de lo estético, y no del cuadro clínico que se estaba generando ”, sostuvo en diálogo con los medios.

En ese sentido, Dri aclaró que la junta no tiene como objetivo determinar una eventual mala praxis. “El tema de la mala praxis lo determinará el juicio de la mala praxis, esto no es un juicio de mala praxis”, explicó. Y agregó sobre Lotocki: “No tuvo la repercusión en su cabeza sobre cómo podía ser la evolución y el cuadro final”.

El 3 de febrero pasado Burlando, que es abogado de la familia de Luna, presentó un planteo en el que se refirió al “momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo” de Luna y a “ qué tratamiento se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva”, como dos situaciones clave a analizar.

El siguiente punto abre el interrogante sobre “en qué momento habría sido oportuno dicho tratamiento” y pone sobre la mesa los “controles postoperatorios realizados por Lotocki” al indagar si fueron “los adecuados de acuerdo con el tipo de intervención que llevó a cabo”.

Por último, según informó Noticias Argentinas , se consulta si el imputado “se encontraba en condiciones -de acuerdo con su experiencia y conocimiento del caso- de intervenir de alguna manera para evitar que el desarrollo de los granulomas le produjera a la paciente las consecuencias que tuvo en su salud”.

En febrero de 2022, el juez Carlos Rengel Mirat condenó a Lotocki a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por cinco años, tras encontrarlo responsable de las lesiones graves reiteradas que sufrieron Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Luna.

En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal amplió la condena a ocho años porque consideró que también había cometido el delito de estafa y aumentó a 10 años el tiempo de inhabilitación para ejercer su profesión.

Fuente: TN