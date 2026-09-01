Una jueza ordenó que la adolescente imputada por el asesinato de su compañera en Corrientes continúe la escuela y vaya a terapia

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La adolescente de 17 años imputada como coautora del asesinato de su compañera de colegio Cecilia Emilce Lazcano en Alvear, Corrientes , no quedará detenida en un instituto de menores.

En cambio, la jueza de Garantías Claudia Luco Montero dispuso que se mude a Santo Tomé , donde deberá inscribirse en una nueva escuela en el plazo de una semana y someterse a tratamiento psicológico.

La medida, que difundió el diario Clarín , provocó la reacción inmediata de los padres de la víctima de 16 años, quienes esperaban una resolución más severa. El abogado querellante, Juan Saucedo, adelantó que apelará la decisión y recusará al fiscal del caso.

Durante la audiencia de coerción, la jueza Luco Montero explicó que la privación de la libertad es una “medida excepcional” y solo se aplica ante riesgo de fuga u obstaculización de la investigación. Según su criterio, la adolescente colaboró con la causa y no tiene posibilidades de regresar a Alvear.

De acuerdo con el medio citado, el defensor oficial y los padres de la imputada llegaron al juzgado acompañados por una mujer que se presentó como madrina del padre de la adolescente, quien es policía de Alvear. La mujer ofreció una vivienda en el barrio Cerro de Santo Tomé para que la acusada viva allí junto a su madre. Sin embargo, la jueza no verificó si la casa reunía las condiciones necesarias.

La magistrada ordenó que los padres gestionen el pase escolar en cinco días y que la adolescente solo salga de Santo Tomé con autorización judicial. No se detalló cómo se controlará el cumplimiento de estas restricciones.

La madre de Cecilia, Corintia Vila, expresó su indignación porque la familia de la víctima no fue escuchada durante la audiencia . “Estoy indignada porque mi hija no se puede defender, no puede hablar. Esta chica va a hacer su vida normalmente en Santo Tomé y yo a mi hija no la tengo más”, reclamó.

Vila también cuestionó la cantidad de pruebas disponibles: “¿Qué más pruebas necesitan? Están todos los mensajes que la menor cruzó con su novio , imputado como autor material del crimen”. Según la madre, la imputada “seguirá estudiando, se va a recibir y luego todo quedará en el olvido”.

El abogado querellante consideró que hubo “manifiesta benevolencia” hacia la adolescente y anticipó que recurrirá la medida ante el Tribunal de Revisión.

Cecilia Emilce Lazcano fue atacada en la madrugada del 16 de julio en la vieja estación de trenes de Alvear, provincia de Corrientes. El homicida le provocó cortes en los brazos y una lesión profunda en el cuello. Para simular un suicidio, además, el sospechoso envió desde el celular de la víctima mensajes de despedida a sus amigas.

Cecilia alcanzó a pedir ayuda en una casa cercana, pero murió horas después cuando era trasladada a la ciudad de Corrientes. La noche anterior, había dormido en la casa de una amiga y salió cerca de las 3 para encontrarse con un compañero de colegio. Las cámaras de seguridad captaron sus últimos minutos de vida cuando caminaba hacia la estación junto al adolescente imputado, quien llevaba una pala.

En el celular del acusado, encontraron mensajes con su novia, la adolescente imputada , que evidencian que ella conocía el plan y le sugirió cómo evitar que encontraran el cuerpo. Además, surgió la existencia de una tercera persona a la que debían enviarle fotos y videos del ataque, aunque la Justicia aún no logró identificarla ni determinar su rol.

Fuente: TN