Alerta amarilla por frío intenso en el AMBA: hasta cuánto caerá la temperatura en la Ciudad y el Gran Buenos Aires

El fin de semana arrancó con el cambio de tiempo que había sido anticipado durante los últimos días. Este sábado , el ingreso de aire frío mantiene las temperaturas bajas en la Ciudad de Buenos Aires: el termómetro marcó 10°C al amanecer y desde entonces todo fue en picada. El viento se hizo sentir desde el sur, el cielo nublado trajo algunas lloviznas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo en el AMBA .

El viento sopló del sur y del sudeste , hasta 21 km/h, aunque el organismo meteorológico marcó que las ráfagas pueden este sábado entre 42 y 50 km/h .

Hubo durante la mañana una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% , aunque apenas se registraron leves lloviznas en la Ciudad. Para las próximas horas se esfuman esa amenazas las chances, aunque no habrá tregua en otro asunto: el frío.

Según los registros oficiales, este sábado el termómetro tocó su piso este sábado al atardecer, con 8.2°C. Pero la sensación térmica fue otra cosa: a la tarde, fue de 5.5°C.

Lo que viene será peor. Ocurre que el SMN pronostica para este domingo una mínima de apenas 3 grados por la mañana. La máxima, en tanto, llegará a 12. En sectores del GBA será aún más baja: 1 grado en la zona sur y oeste (Merlo, Morón, Quilmes y Avellaneda) y 2 en la zona norte (Tigre y San Isidro, entre los partidos afectados).

Por eso, el SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo para la Ciudad y el Gran Buenos Aires, además de gran parte de la provincia bonaerense.

La alerta afecta, además, al sudeste de Entre Ríos, el norte de La Pampa, el sur y oeste de Córdoba, todo San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán y el sur de Salta y Jujuy, además del noroeste de Neuquén. Para el centro y noreste de San Luis, además de algunas localidades de Córdoba, hay alerta amarilla por nevadas.

El domingo será con frío, pero sin agua. El cielo se mantendrá mayormente nublado hasta la noche, cuando pasará a estar parcialmente nublado.

El lunes, el cielo estará entre algo nublado y mayormente nublado. Para ese día, la mínima será de 4 grados y la máxima escalará a la tarde hasta los 17 grados.

El martes será más agradable: el termómetro irá de los 10 grados a los 19 grados. El cielo estará parcialmente nublado y habrá viento del noroeste y noreste. Se despejará un poco el miércoles, aunque la mínima volverá a ser de un solo dígito: 8 grados. La máxima alcanzará los 15 grados.

Fuente: Clarín