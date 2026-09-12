“Estoy embarazada, tengo 10 años, fue mi tío”, la pintada en el baño de un colegio de San Juan que activó las alarmas por abuso

Las alarmas en el ámbito educativo de San Juan se encendieron en las últimas horas, luego de que se encontraran pintadas en el baño de una escuela primaria de Rawson. "Estoy embarazada, fue mi tío" , se lee en la inscripción hallada en la escuela Carlos María de Alvear que ahora investiga la justicia sanjuanina, mientras que el Ministerio de Educación de la provincia dispuso gabinetes de acompañamiento para los compañeros de curso de la menor.

"Estoy embarazada, ayuda. Sólo tengo 10 años. Fue mi tío", se lee en la pared de uno de los baños de esa escuela de Rawson, del barrio Villa San Damián, al sur de la ciudad de San Juan. En otras se reproduce parcialmente el mismo mensaje . Durante el operativo, las autoridades judiciales constataron un detalle no menor: las pintadas ya habían sido borradas parcialmente , aunque fueron fotografiadas. Esas imágenes forman parte del material probatorio que se investiga.

El Ministerio de Educación ya identificó a la niña que habría escrito los mensajes , que efectivamente tiene diez años. Además, dispuso la formación de gabinetes especiales para intervenir en el grupo de compañeros de la niña.

La menor será entrevistada en Cámara Gesell para que se puedan precisar el contexto de las inscripciones en el baño de esa primaria de Rawson y las responsabilidades en el presunto caso de abuso intrafamiliar. Las autoridades enfatizan que la investigación continúa, por lo que no se puede establecer si se trató de una situación de abuso efectivamente ocurrida, a pesar de que se haya identificado a la menor en cuestión.

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, prometió avances en la investigación del caso: "Es algo que lamentablemente sucede seguido en las escuelas , y que nosotros debemos abordar. Por lo pronto, se trata de un colegio que ya tiene contención de gabinetes para los compañeros y otros estudiantes. Y también interviene ya el Centro ANIVI".

La funcionaria hizo referencia a la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos Sexuales Infantiles (UFI ANIVI), que intervino de oficio , sin esperar una denuncia formal. El fiscal Duilio Ejarque ordenó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad para activar los protocolos de protección.

Desde allí buscarán, según aseguran las autoridades, en la Cámara Gesell evitar que la eventual víctima tenga que repetir un relato potencialmente traumático, para reducir así el riesgo de revictimización.

La gobernación sanjuanina lleva a cabo, mediante la instrumentación de su Ministerio de Educación, el protocolo Ángel Guardián, un marco interinstitucional destinado a identificar, contener y acompañar a niños y adolescentes que atraviesan situaciones de abuso sexual y de violencia intrafamiliar.

En 2025 se realizaron 147 intervenciones, mientras que en 2024 fueron más de 200. La baja, sin embargo, no implicó una disminución del problema. "Muchos casos no llegan a denunciarse. Por eso es clave el rol de la escuela: docentes, directivos y gabinetistas detectan señales, activan el protocolo y denuncian cuando corresponde", aseguró a inicios de año el director de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, Luis Lucero.

Fuente: Clarín