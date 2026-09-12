Cuánto cuesta remodelar un baño en septiembre 2026, según cada presupuesto

La remodelación de baños sigue siendo uno de los trabajos más costosos dentro de cualquier refacción, y aunque en septiembre los valores no muestran saltos bruscos respecto de los últimos meses , el movimiento constante de los materiales y la mano de obra mantiene los presupuestos en niveles altos . Por eso, antes de encarar una obra , conviene conocer cuánto dinero se necesita y cómo se distribuye cada gasto dentro del proyecto.

Los datos del informe de Reporte Inmobiliario publicado en mayo sirven como referencia para estimar los costos vigentes en septiembre . Según ese relevamiento, la remodelación completa de un baño estándar de 3,75 m², con 2,5 m de altura, tiene un costo estimado de $8.803.087 . Como el trimestre no mostró variaciones significativas, los montos se mantienen dentro de la misma banda.

El aumento interanual en pesos para la refacción del baño fue del 20,91% , una suba que refleja el encarecimiento sostenido de materiales y mano de obra. En dólares, en cambio, el costo se mantuvo estable , debido a la relativa estabilidad del tipo de cambio dentro de la banda prevista. Esta combinación — incrementos en pesos y estabilidad en dólares— se viene repitiendo desde hace meses y explica por qué los presupuestos no bajan, aunque tampoco se disparan en moneda estadounidense.

El Índice de Costo de la Construcción del INDEC refuerza esta lectura: en junio, el costo de construcción en el Gran Buenos Aires aumentó un 2,6% y acumuló un 16,7% en lo que va de 2026. A esto se suman factores que presionan sobre los presupuestos, como el encarecimiento de insumos vinculados a la construcción, la falta de mano de obra especializada y los incrementos constantes en materiales básicos. Todo contribuye a que las remodelaciones sigan siendo caras y que postergarlas no resulte necesariamente más conveniente.

Dentro del presupuesto total del baño, la mayor parte del gasto se concentra en los artefactos y terminaciones . El informe detalla que artefactos, griferías, sanitarios, cerámicas, mesadas y muebles representan $4.811.574,50 del total. Se trata del rubro más pesado, porque incluye elementos que definen tanto la estética como la funcionalidad del espacio. A esto se suma la instalación sanitaria con materiales por $920.282,17, que contempla el reemplazo de cañerías de alimentación y desagües, una tarea que suele ser indispensable en remodelaciones completas.

La mano de obra para la colocación de revestimientos asciende a $1.640.614,25, un monto que refleja la complejidad del trabajo y el tiempo que demanda. La instalación eléctrica con materiales suma $884.442, e incluye la renovación de bocas de electricidad, cableado, alimentación y la colocación de luminarias. Finalmente, la pintura general del ambiente representa $546.174, un rubro menor en comparación con los anteriores, pero igualmente necesario para completar la obra.

El presupuesto contempla una renovación integral del baño : cambio de artefactos, reemplazo de bañera con hidromasaje, instalación de nuevas griferías, actualización de accesorios, colocación de cerámicos en piso y paredes, renovación del vanitory y del espejo, además de la adecuación eléctrica y la pintura final. En otras palabras, se trata de una obra que deja el ambiente completamente actualizado, tanto en su aspecto como en su funcionamiento.

Fuente: La Nación