Horóscopo: cómo será tu semana del 13 al 19 de septiembre de 2026

AMOR: Venus reaviva pasiones tormentosas, sobre todo el antiguo fantasma de los celos. Acepte la transformación sin querer controlar al otro.

DINERO: Mercurio facilita toda clase de acuerdos comerciales, en especial la firma de contratos. Socios proactivos.

CLAVE DE LA SEMANA: Viva su intimidad con naturalidad, sin rigidez.

AMOR: Adorable y de un magnetismo irresistible. Exija lealtad absoluta, pero evite asfixiar al otro porque cada persona necesita su espacio.

DINERO: Organiza con sabiduría su rutina laboral. Ideal para coordinar tareas pendientes y dialogar con empleados.

CLAVE DE LA SEMANA: Acepte los imprevistos. El éxito demanda ser flexible.

AMOR: Expresa todo su afecto mediante pequeños detalles cotidianos. Mejora mucho la convivencia y se decide a un compromiso mayor.

DINERO: Notable creatividad para los negocios independientes. Su ingenio le abrirá puertas inesperadas. Triunfará.

CLAVE DE LA SEMANA: Exponga sus propuestas con claridad, sin dar rodeos.

AMOR: Un renovado erotismo estimula otro nivel de seducción y romance. Atrévase a expresar sus fantasías sin filtro. Su magnetismo será total.

DINERO: Positivo para inversiones inmobiliarias y quienes hacen home office . Ordene sin falta sus finanzas familiares.

CLAVE DE LA SEMANA: Actúe con empatía si alguien querido pide una tregua.

AMOR: Está aún a tiempo de sanar esos lazos familiares que creía rotos. Busque refugio en sus amigos cercanos o en la ternura de pareja.

DINERO: Alta probabilidad de viajes cortos que agilizan negocios. Algo agotado en medio de un océano de comunicaciones.

CLAVE DE LA SEMANA: Abra su corazón únicamente a quienes le demuestren su lealtad.

AMOR: Es su momento. Hable con honestidad y confiese su amor a esa persona especial. Sea más paciente con los procesos de los demás.

DINERO: Mercurio equilibra sus cuentas. Gran etapa para evaluar presupuestos y negociar mejoras laborales.

CLAVE DE LA SEMANA: Escuche amorosamente su voz interior.

AMOR: Tiempo de consolidar sus vínculos de pareja. No deje que los celos dañen, confíe en sí mismo. Valore lo que da y lo que recibe.

DINERO: Liderazgo intelectual. Exponga sus proyectos y lo escucharán. Su claridad mental le permite avanzar rápido.

CLAVE DE LA SEMANA: Disfrute de los sencillos goces de la vida.

AMOR: Venus ingresa en su signo y usted se pone algo sentimental. Resurgen miedos muy antiguos junto con deseos que creía superados. Misterio.

DINERO: Dibuje su mapa de negocios en secreto. Si está evaluando estrategias, no revele sus próximos pasos a nadie.

CLAVE DE LA SEMANA: Recoponga un vínculo dañado bajo sus propios términos.

AMOR: Con la urgente necesidad de sanar heridas de amor muy antiguas. Si le hace una crítica a su pareja, que sea en privado. Volver a confiar.

DINERO: Será un moderador perfecto para un exigente trabajo en equipo. Sus ideas serán recibidas con respeto.

CLAVE DE LA SEMANA: Aventúrese a explorar nuevos caminos profesionales.

AMOR: Se amplía su círculo de amistades y a la vez estrecha lazos con los íntimos. Etapa de afectos sutiles, sin ningún tipo de presión.

DINERO: Se destaca por su elocuencia, sobre todo ante figuras de autoridad. Mantenga una disciplina de trabajo estricta.

CLAVE DE LA SEMANA: Su valor no depende de lo que posee, sino de lo que es.

AMOR: Probable romance vinculado a su ambiente profesional o cercano a la familia. Apueste por relaciones estables que le permitan madurar.

DINERO: Su mente se expande y nuevos ideales llaman a la puerta. Gestione ya esos acuerdos legales que viene postergando.

CLAVE DE LA SEMANA: Acepte el apoyo que sus aliados le ofrecen.

AMOR: En conexión profunda con los más cercanos, pero también con gente nueva en su vida. Confíe en las transformaciones que trae el destino.

DINERO: Cancela deudas y reduce costos con inteligencia. Notable habilidad para negociar. Hace buenas inversiones.

CLAVE DE LA SEMANA: Rechace entornos caóticos. Priorice su paz mental.

Fuente: La Nación