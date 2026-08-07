Video: un ladrón se metió a robar en un salón de fiestas, comió en el lugar y se llevó 10 kilos de pizzas

Un delincuente se metió en medio de la madrugada en un salón de fiestas infantiles en City Bell, comió en el lugar y se llevó mercadería y objetos de valor .

El hecho ocurrió este lunes en la casa de eventos Nácar, ubicada en el cruce de las calles 462 y 14, y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cocina del local.

De acuerdo con el testimonio del propietario al que accedió el portal local Infocielo , el ladrón entró y salió al menos tres veces del salón entre la 1.20 y las 7 de la mañana. En ese tiempo, no sólo se llevó objetos sino que también comió en el lugar.

En las imágenes se observa al joven recorrer la cocina y tomar diferentes productos de las estanterías. La cámara sólo captó lo que ocurrió en esa habitación, pero el ladrón revisó distintos sectores de los cuales agarró distintos elementos .

Según denunció el dueño, el delincuente se llevó una notebook, una picadora de carne, bebidas, yerba, manteles, protectores y alimentos listos para el consumo, que habían sido preparados para los eventos; entre ellos unos 10 kilos de pizzas y muzzarella .

Más allá de los objetos robados, el propietario también lamentó los daños que el ladrón provocó en el salón al ingresar .

El episodio provocó conmoción entre los vecinos y comerciantes de la zona , que expresaron su preocupación por los robos sufridos en los últimos meses. El hecho está siendo investigado por las autoridades.

Fuente: TN