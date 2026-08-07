Una joven conoció a un hombre por Internet, viajó con su bebé de 1 año para verlo y desapareció

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Una joven de 18 años y su hija de casi un año son intensamente buscadas luego de que viajaran desde Cascavel, en el estado brasileño de Paraná, hacia Praia Grande, en el litoral de São Paulo, para encontrarse con un hombre que la joven había conocido a través del videojuego Free Fire.

Según informó la familia, Veridiana salió de su casa el 21 de julio junto a la pequeña y mantuvo contacto con sus familiares durante varios días. Sin embargo, el último domingo realizó una llamada desesperada a su hermana, en la que aseguró que había sido agredida, que tenía la cabeza ensangrentada y, de fondo, se escuchaba el llanto de la bebé.

Desde ese momento no volvieron a tener noticias de ella. Sus familiares realizaron la denuncia por desaparición en la comisaría de Cascavel, dieron aviso al Consejo Tutelar e intentaron contactar a la Policía de Praia Grande para acelerar la búsqueda.

El esposo de Veridiana, con quien estaba casada antes de iniciar contacto con el hombre que conoció por Internet, viajó hasta la dirección donde supuestamente se encontraba la joven. Sin embargo, en el lugar encontró a una pareja de adultos mayores que aseguró no conocerla.

La familia teme que tanto Veridiana como su hija puedan estar en peligro y solicita que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique al teléfono +55 (45) 99925-1005.