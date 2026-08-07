Una niña de 3 años murió tras quedar atrapada en una cocina de juguete

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Una niña de 3 años murió luego de permanecer varios días internada tras quedar atrapada en una cocina de juguete mientras jugaba en la casa de su niñera, en Boynton Beach, estado de Florida, Estados Unidos.

El hecho ocurrió el 23 de julio. De acuerdo con la Policía de Boynton Beach, la pequeña, identificada como Briella, jugaba junto a otro niño cuando intentó recuperar un juguete que había caído dentro de una cocina de madera. En ese momento, su cabeza quedó atrapada en una abertura del mueble.

La niñera no se encontraba en la vivienda y había dejado al cuidado de los niños a su pareja, quien permanecía en el piso superior y bajaba periódicamente para controlar que todo estuviera bien y llevarles comida.

Al advertir la situación, el hombre logró liberar a la menor y comenzó a practicarle maniobras de primeros auxilios hasta la llegada de los servicios de emergencia. Briella fue trasladada de urgencia a un hospital en estado crítico, donde falleció cuatro días después.

Según los investigadores, la cocina de juguete tenía dos puertas de armario, una canilla y un espacio donde faltaba un recipiente, lo que habría permitido que la niña quedara atrapada. El objeto no tenía marca, fabricante ni modelo identificables y había sido adquirido de segunda mano a través de Facebook Marketplace.

La Policía informó que la investigación continúa y, hasta el momento, no hay personas imputadas por el hecho.